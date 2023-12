Borussia Monchengladbach-Werder Brema, Bundesliga: formazioni, pronostici

Borussia Monchengladbach-Werder Brema è una partita della quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, pronostici.

Borussia Monchengladbach contro Werder Brema, decima contro dodicesima. In entrambi i casi siamo nella parte destra della classifica: l’Europa non è così lontana ma per ora non sembra essere un obiettivo realistico, sia per gli uomini di Gerardo Seoane che per quelli di Ole Werner. Il ‘Gladbach continua a fare molta fatica in trasferta, dove finora ha raccolto solo 6 dei suoi 16 punti totali.

In casa, invece, il discorso cambia completamente e le cinque vittorie consecutive davanti al proprio pubblico lo dimostrano alla perfezione. Fuori casa il Borussia stenta e sabato è diventata la prima squadra a perdere contro l’Union Berlino (3-1) dopo un digiuno di ben diciassette partite tra campionato e Champions League da parte dei capitolini. Svanito immediatamente, dunque, l’entusiasmo per i quarti di finale conquistati in Coppa di Germania grazie al successo ottenuto all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare contro il Wolfsburg. La coppa nazionale quest’anno potrebbe regalare soddisfazioni significative ai Fohlen, che nel prossimo turno affronteranno per un posto in semifinale il “terribile” Saarbrucken, squadra di terza divisione che ha già fatto fuori due big del calcio tedesco come Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte.

Il ‘Gladbach subisce troppi gol

Il principale problema del ‘Gladbach è una difesa che non sembra essere all’altezza degli obiettivi che si è posto il club ad inizio stagioni: sono già 31 i gol subiti in 14 partite.

Nella penultima gara prima della lunga sosta natalizia il Borussia cercherà in ogni caso di riavvicinarsi all’Europa, ospitando al Borussia Park una squadra che detiene insieme all’Heidenheim il peggior record esterno della Bundesliga. Il Werder, infatti, fuori casa ha totalizzato a malapena un punto: negli ultimi sei anni non aveva mai fatto così male.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Werder Brema in diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-Werder Brema, in programma venerdì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Werder Brema si è risollevato dopo due sconfitte consecutive battendo 2-0 l’Augsburg ma per i biancoverdi non sarà semplice andare a fare risultato su un campo dove il Borussia Monchengladbach è spesso spietato e vince da ben cinque partite consecutive. Si può dare fiducia agli uomini di Seoane in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Werder Brema

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Nicolas; Scally, Elvedi, Wöber; Honorat, Reitz, Weigl, Koné, Netz; Čvančara, Pléa.

WERDER BREMA (3-5-2): Zetterer; Veljković, Stark, Jung; Weiser, Schmid, Stage, Bittencourt, Deman; Borré, Ducksch.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1