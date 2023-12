Monaco-Lione, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Monaco-Lione è una partita della sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, tv e pronostici.

Non era semplice voltare pagina dopo la pesante sconfitta subita al Parco dei Principi contro il Psg (5-2) per un Monaco che sembrava aver perso lo smalto di qualche mese fa. Ed invece la squadra di Adi Hutter ha inanellato due vittorie di fila contro Montpellier e Rennes che hanno consentito ai monegaschi di continuare a tenere il passo del Nizza secondo e di difendere il terzo posto da un possibile assalto del Lille.

Dicembre, insomma, è iniziato sotto i migliori auspici per un club che dopo un’annata avara di soddisfazioni come quella dello scorso anno punta deciso al ritorno in Europa. Da quest’anno in Champions League, grazie al nuovo format, si qualificheranno le prime quattro della Ligue 1 ed è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Indiscutibilmente Hutter sta facendo un ottimo lavoro: è solo la quarta volta nel nuovo millennio che il Monaco raggiunge quota 30 punti dopo le prime 15 giornate di campionato e quando c’è riuscito è poi sempre arrivato tra le prime tre a fine stagione. Basti pensare che l’ultima volta che è successo (33 punti nella stagione 2016-17) i biancorossi hanno vinto la Ligue 1.

Bocca d’ossigeno per il Lione

Gli uomini di Hutter stanno facendo bene soprattutto davanti al proprio pubblico, dove solo il Psg capolista ha ottenuto più punti, totalizzandone 18 su 21 disponibili.

Record che suona come una sentenza per il derelitto Lione, che ha appena preso una bella boccata d’ossigeno grazie alla vittoria per 3-0 ai danni del Tolosa, tornando al successo dopo un mese esatto. Prima gioia per il tecnico ad interim Pierre Sage, che ha preso il posto di Fabio Grosso, esonerato dopo poche settimane dall’arrivo nella città transalpina in seguito all’allontanamento di Laurent Blanc. Nonostante la roboante vittoria contro la formazione occitana, i Gones restano ultimi ma a sole tre lunghezze dalla quartultima.

Come vedere Monaco-Lione in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monaco e Lione è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un rondine non fa primavera: il Lione ha indubbiamente dato un segnale importante nella partita con il Tolosa ma è troppo presto per dire che la crisi sia alle spalle. Il Monaco attualmente ha un altro passo rispetto ai Gones e soprattutto in casa ha conquistato il grosso dei suoi punti. Nonostante l’assenza di Golovin, i monegaschi sono favoriti.

Le probabili formazioni di Monaco-Lione

MONACO (3-4-3): Köhn; Maripan, Zakaria, Magassa; Sing, Fofana, Camara, Jakobs; Minamino, Balogun, Diatta.

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Mata, Lovren, O’Brien, Tagliafico; Tolisso, Caqueret; Nuamah, Cherki, Moreira; Lacazette.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0