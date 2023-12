Borussia Monchengladbach-Wolfsburg, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa di Germania e si gioca martedì alle 20:45: pronostici e formazioni.

In Coppa di Germania nello scorso turno sono già volate fuori due potenziali candidate alla vittoria come Lipsia (detentore da due anni del trofeo) e Bayern Monaco, eliminato clamorosamente da una squadra di terza serie, il Saarbrucken. In tante adesso sembrano avere la possibilità di arrivare in fondo e tra queste ci sono anche due outsider come Borussia Monchengladbach e Wolfsburg, una delle sfide più intriganti degli ottavi di finale.

Entrambe occupano la zona centrale della classifica della Bundesliga: le aspettative erano più alte ma a causa dei troppi alti e bassi per ora devono accontentarsi di gravitare a ridosso delle posizioni che contano. Il Borussia Monchengladbach, dopo un avvio complicato, è apparso in ripresa nelle ultime uscite: ha portato a casa tre vittorie in cinque partite, arrendendosi solamente al Borussia Dortmund. Sabato la squadra di Gerardo Seoane ha confermato di essere particolarmente ostica tra le mura amiche: Plea e N’Goumou hanno consegnato al tecnico svizzero altro tre punti d’oro contro quella che è la sesta forza del campionato, l’Hoffenheim. Prima della sosta invece era stato proprio il Wolfsburg a dover fare i conti con il Borussia Park, venendo strapazzato 4-0 dai Fohlen.

Le trasferte recentemente sono diventate un problema per i biancoverdi di Niko Kovac, che nell’ultimo turno hanno perso nettamente anche a Bochum (3-1).

Un’altra brutta battuta d’arresto che ha fatto disperdere l’entusiasmo per la vittoria di una settimana prima contro il Lipsia, estromesso anche dalla Coppa di Germania. L’unico successo del Wolfsburg fuori casa risale allo scorso agosto, quando Casteels e compagni si imposero 2-1 contro il Colonia. Il club biancoverde peraltro non vince a Monchengladbach dal 2019 e contro i Fohlen ha perso in ben tre occasioni negli ultimi cinque confronti.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Wolfsburg in diretta tv e streaming

La gara tra Borussia Monchengladbach e Wolfsburg, in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Wolfsburg ha eliminato la squadra che ha vinto due volte di fila la Coppa di Germania, il Lipsia, ma fuori casa finora si è rivelato inconsistente. Diamo fiducia al Borussia Monchengladbach, che un mese fa ha già avuto la meglio sugli uomini di Kovac.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Wolfsburg

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Nicolas; Scally, Chiarodia, Friedrich; Honorat, Kone, Neuhaus, Reitz, Netz; Ngoumou, Plea.

WOLFSBURG (3-4-3): Casteels; Lacroix, Zesiger, Jenz; Maehle, Vranckx, Svanberg, Rogerio; Majer, Cerny, Wind.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1