Gratta e vinci, coriandoli a Natale: la fortuna se l’è presa comoda

Gratta e vinci, la sua storia ci insegna che non bisogna mai e poi mai demordere: è successo quando meno se l’aspettava.

Era stata una giornata particolarmente stressante e impegnativa, al lavoro. Non vedeva l’ora di rincasare, quindi, ma lungo il tragitto verso casa la spia del carburante si è accesa, costringendolo a rivedere, come spesso accade, i suoi piani.

Questo uomo di Detroit, che preferisce rimanere anonimo, ha dunque deciso di fermarsi lungo Joslyn Road, ad Auburn Hills, per fare rifornimento di benzina ed evitare di rimanere a secco prima ancora di essere riuscito a tornare a casa. E, già che c’era, ha pensato di scendere dall’auto e di entrare nella stazione di servizio per comprare due Gratta e vinci. Due soltanto, perché non è mai stato un giocatore incallito, ma solo occasionale. Uno di quelli che acquistano qualche biglietto solo di tanto in tanto, per il semplice gusto di sfidare la dea bendata e di grattare quella magica patina argentata.

Dopo averlo comprato, lo ha infilato in tasca e si è rimesso in marcia verso la sua abitazione. Una volta raggiunta la sua destinazione, in tutta tranquillità, ha tirato fuori i due grattini acquistati lungo il tragitto e ha iniziato a raschiarne lo strato superficiale per scoprire cosa il destino avesse inteso riservargli in quella circostanza.

Gratta e vinci, tutto sembrava andare storto quando…

La fortuna, nel suo caso, si è fatta desiderare. Se l’è presa comoda. Nel primo tagliando non c’era niente di niente e il 29enne era già in preda allo sconforto, al pensiero di aver sprecato i suoi soldi.

Non appena ha iniziato a grattare il secondo, però, si è reso conto che il vento era improvvisamente cambiato. Si è accorto di aver vinto già alla prima riga, ma ci è voluto qualche istante perché scoprisse a quanto ammontasse il suo premio. Quando lo ha capito, non ha potuto credere ai suoi occhi: aveva appena vinto 1 milione di dollari. Nel timore di essersi sbagliato, però, ha ben pensato di fare ciò che consigliamo spesso ai giocatori: scansionare il codice a barre del grattino con l’apposita app.

E quando, sullo schermo, sono apparsi i coriandoli, insoliti nel periodo natalizio ma sicuramente apprezzatissimi, il 29enne ha iniziato a gridare all’impazzata. “Svegliami! Non può essere vero!” ha detto al telefono ai suoi familiari, che ha subito contattato per dar loro la bella notizia e per condividere con qualcuno la gioia di quell’istante irripetibile.