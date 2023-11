Gratta e Vinci, paesino in festa: tutti felici per l’enorme vincita

Gratta e Vinci, paesino in festa: enorme vincita e tutti sa chi è stato il fortunato. Che si è rivelato due giorni dopo il colpo grosso

E’ stato così felice di aver vinto che ha deciso di non nascondersi. Dopo un paio di giorni dall’enorme colpo piazzato con un Gratta e Vinci dal costo di 3euro, è andato nel suo tabaccaio di fiducia a mostrare il tagliando vincente con quella cifra che mai e poi mai si aspettava di trovare. Anche perché vincere con un biglietto che non costa così tanto è davvero difficile.

Direte voi, ma chi gliel’ha fatto fare? Bene, sapeva benissimo che in un paese di 2mila abitanti come il suo prima o poi la notizia sarebbe venuta fuori in qualche modo. E allora ha evitato il chiacchiericcio del popolo decidendo di presentarsi lui direttamente a esporsi. Il fatto, raccontato da Agimeg.it, è successo a Casumaro in provincia di Ferrara, una picco frazione che si trova al confine tra Finale Emilia e Bondeno. Meno di 2mila persone come abitanti. E la vincita è di quelle che cambiano decisamente la vita.

Gratta e Vinci, con 3euro ne ha vinti 200mila

“L’affezionato avventore dell’esercizio commerciale si è recato in tabaccheria qualche giorno dopo aver comprato il biglietto, facendo vedere al titolare i numeri fortunati (64 e 65) e mostrando l’incredibile cifra scritta sotto le caselle vincenti”. Questo si legge sul sito che ha riportato la notizia, e come vincita, ribadiamo, la somma è di 200mila euro. Il massimo per un biglietto di soli 3 euro che è il Numeri Fortunati.

Il giocatore ha già incassato la somma, visto che gli è stata accreditata. E tutto il Paesino, soprattutto il commerciante che gli ha venduto il biglietto, ha festeggiato insieme a lui. Colpo grosso quindi, uno di quelli difficili da dimenticare e uno di quelli difficili da concepire per tutti gli altri che ogni giorno, o quasi, comprano un tagliando anche di un valore commerciale più alto ma che alla fine non riescono a vincere nulla.