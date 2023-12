Gratta e Vinci, occhio alle truffe: i trucchi per evitarle

Gratta e Vinci, occhio a quelle che potrebbero essere le truffe. Tutti i modi e i trucchi per evitare di comprare un biglietto del quale si sa già l’esito

Nel corso degli anni – fortunatamente non sono molti i casi, è giusto ribadirlo – vi abbiamo parlato di diverse truffe che hanno riguardato i Gratta e Vinci. Adesso vi diamo una rispolverata a quella che è stata la più grossa, di quasi 30milioni di euro.

Nel mezzo ci sono finiti tre ex dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – finiti a processo – che si occupavano del sistema informatico e della logistica dei biglietti e sapevano dove potevano essere quelli vincenti. Loro, secondo le indagini, riuscivano a violare la banca dati della società per ottenere quelle informazioni che servivano e che erano riservate a quelli che dovevano essere i biglietti vincenti. Insomma, in poche parole, sapevano prima in quale zona dell’Italia sarebbero andati a finire quei biglietti. E in questo modo, dal 2015 al 2019 hanno incassato quattro premi milionari: due da 5milioni di euro con il Maxi Miliardario, e due da 7milioni di euro con il Super Cash. Un sistema quasi collaudato che però è stato scoperto. Ma come scoprire se un biglietto è manomesso? Ecco alcuni trucchi molto semplici da seguire che vi potranno tornare utili.

Gratta e Vinci, ecco i trucchi

Intanto la prima cosa da fare ovviamente è quella di guardare se il tagliando è integro. Poi per evitare qualsiasi problema è assai importante che ognuno controlli se la giocata sia vincente o meno, e questo si può tranquillamente fare con l’applicazione del Gratta e Vinci che vi permette in un secondo, scansionando il codice a barre, di capire se avete vinto o meno.

Infine per evitare qualsiasi rischio, e in questo caso essere proprio certi che il gioco sia giusto, potreste anche provare a giocare online, acquistando direttamente il biglietto attraverso il sito del Gratta e Vinci e quindi con la certezza che nessuno ha potuto manomettere in nessun modo quel tagliando. Un metodo assai semplice e sicuro e che vi permette anche in caso di vincita importante di non avere paura di poter perdere il biglietto. Insomma, comodamente seduti a casa.