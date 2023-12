Sinner antisocial a metà: chi l’avrebbe mai detto?

Sinner, il campione ha sempre affermato di detestare i social, eppure è proprio grazie ad essi che ha conosciuto la sua dolce metà.

“Non mi piacciono molto, lo ammetto, sottraggono troppe energie mentali“. Parlava così dei social network, poco più di un anno fa, il tennista del momento, ossia Jannik Sinner. Che non ha mai fatto mistero, appunto, di non avere una grande passione per piattaforme come Facebook e Instagram.

Oggi, non a caso, le frequenta molto poco. Posta qualcosa solo per celebrare le sue vittorie, o al massimo per comunicare ai follower le novità che riguardano la sua carriera. Per il resto, il suo è solo il profilo di un tennista la cui unica priorità è chiaramente lo sport. Non c’è spazio di certo per Maria Braccini, benché la biondina tutta curve che era seduta al suo fianco a San Siro, martedì sera, sia la sua fidanzata da ormai tre anni. La regola d’oro dell’altoatesino, d’altra parte, è questa: insieme sì, ma non sui social. E chi lo avrebbe mai detto, riservato com’è, che avesse conosciuto la sua dolce metà proprio su Instagram?

Sì, avete capito bene. Il campione antisocial per eccellenza ha approcciato per la prima volta la bella Maria proprio sulla piattaforma che ora disdegna e di cui teme le possibili “ripercussioni”. Galeotti furono, come racconta il Corriere dello Sport, alcuni post che avevano attirato, comprensibilmente aggiungeremmo, l’attenzione del tennista, all’epoca ancora in erba.

Sinner, la storia con Maria Braccini è iniziata sui social

Secondo quanto riferisce il quotidiano, il nativo di San Candido sarebbe stato incuriosito, a quel tempo, come testimoniano i suoi like ancora presenti, dalle foto in bikini che la Braccini era solita pubblicare.

E andando a ritroso nella sua gallery – ammesso che possiate farlo e che abbiate iniziata a seguirla qualche tempo fa, perché ora la sua bacheca è blindata – ce ne sono, in effetti, diverse. Il merito principale lo avrebbe però Wolf, lo splendido pastore tedesco della dolce Maria. Sinner, così pare, avrebbe attaccato bottone con lei usando il cane come pretesto e accendendo, così, la scintilla. Una contraddizione, se vogliamo, per un tipo antisocial come lui. Il resto è storia, checché ne dica chi ha predicato, in questi mesi, che bastasse una Laura Margesin “qualunque” a cancellare Maria dal cuore e dalla testa di Jannik.

E il loro amore è la dimostrazione del fatto che i sentimenti non sono direttamente proporzionali all’esposizione mediatica. Che non si dimostrano così, aprendo profili di coppia e postando a ripetizione selfie e messaggi sdolcinati. Si può essere uniti e legatissimi anche senza per forza urlarlo ai quattro venti…