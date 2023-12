Wolverhampton-Burnley è una partita valida per la quindicesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: tv, pronostici.

Il micidiale uno-due realizzato da Saka e Odegaard nel primo quarto d’ora di gioco sabato ha tagliato le gambe al Wolverhampton nella sfida con l’Arsenal, attuale capolista del campionato. La squadra di Gary O’Neil ha fatto il possibile per evitare di incassare il terzo gol, resistendo al forcing dei Gunners e riaprendola a 4 minuti dalla fine con il brasiliano Cunha ma dalla capitale inglese è tornata ancora una volta senza punti in tasca (2-1).

Seconda sconfitta di fila dopo quella incassata con il Fulham (sempre a Londra) sette giorni prima, la terza nelle ultime tre giornate. L’unica gioia dei nero-oro da novembre in poi, insomma, è stata la vittoria nel turno pre-sosta con il Tottenham, arrivata a distanza di poco più di un mese da quella contro il Manchester City di Guardiola e Haaland. Un ruolino che gli impedisce di tornare a frequentare la parte sinistra della classifica: i Wolves per ora devono accontentarsi del tredicesimo posto, anche se – grazie alla squalifica dell’Everton – la zona retrocessione rimane lontana (-8 punti). Nel primo dei due anticipi del turno infrasettimanale il Wolverhampton torna a giocare al Molineux – dove non perde da settembre – in una sorta di scontro diretto con il neopromosso Burnley.

I Clarets nell’ultimo fine settimana hanno interrotto la lunga striscia di sconfitte che stava facendo vacillare la panchina di Vincent Kompany prendendo a pallate una diretta concorrente come lo Sheffield United, abbattuto 5-0 a Turf Moor – prima vittoria casalinga stagionale – ed abbandonando l’ultimo posto. La strada verso la salvezza, tuttavia, resta ancora molto lunga, sebbene la quartultima (il Luton) sia solo a +2.

Come vedere Wolverhampton-Burnley in diretta tv e in streaming

La sfida tra Wolverhampton e Burnley è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La goleada allo Sheffield United avrà sicuramente contribuito ad alzare i livelli di autostima di Amdouni e compagni, che andranno a Wolverhampton con propositi bellicosi. Tra le mura amiche, tuttavia, i Wolves sono un osso duro e nell’ultimo periodo si sono presi scalpi importanti come quelli di City e Tottenham. Padroni di casa favoriti in un match in cui anche il Burnley dovrebbe riuscire a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Burnley

WOLVERHAMPTON (3-5-2): José Sa; Dawson, Kilman, Toti; Semedo, Lemina, Gomes, Bellegarde, H. Bueno; Cunha, Hwang.

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Vitinho, O’Shea, Ekdal, Taylor; Bruun Larsen, Berge, Brownhill, Koleosho; Amdouni, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1