Gratta e vinci, fortuna che era a rosso: pieno in tutti i sensi

Gratta e vinci, doppio rifornimento per questa fortunatissima donna. Il racconto: “È stato un colpo al cuore”.

Ammettiamolo: ma quanto ci piacciono i cliché sull’America? Quante volte abbiamo immaginato, vedendo sul grande schermo un film ambientato al di là dell’Oceano, di guidare lungo le strade panoramiche che collegano uno Stato all’altro? O di fare colazione in un tipico diner dal pavimento a scacchi, in perfetto stile anni Cinquanta?

Un po’ a causa della cinematografia, un po’ per gli stereotipi che inevitabilmente si tramandano di generazione in generazione, abbiamo forse una concezione distorta della vita negli States. Di una cosa, però, dobbiamo essere assolutamente certi. Perché non si tratta né di un cliché e né di una convinzione priva di fondamento. Nelle stazioni di servizio americane, provate a dire il contrario, può succedere di tutto. Letteralmente di tutto.

Ci si può imbattere nella propria anima gemella o in un personaggio famoso, si può essere coinvolti nel colpo del secolo e così via. E si può anche incontrare, come spesso accade, la mitica dea bendata. Sono tantissime le persone che l’hanno scovata proprio qui e che nel perimetro di una stazione di servizio hanno visto cambiare la propria vita da così a così.

Gratta e vinci, doppio rifornimento: meglio di così non poteva andare

Prendiamo la donna di Hartsville la cui storia, nei giorni scorsi, ha tenuto banco sulla stampa locale. Dopo il lavoro, mentre a bordo della sua auto si dirigeva verso casa, si è fermata lungo la W Carolina Avenue perché si era accorta di un piccolo dettaglio: era a rosso e doveva assolutamente fare benzina, onde evitare di rimanere in panne per strada.

Aveva fatto rifornimento ed era poi entrata presso il negozio della stazione, Cruizers IX, per togliersi uno sfizio. Aveva cioè comprato un Gratta e vinci della serie Millionaire’s Club, del valore di 20 dollari. Senza troppe speranze, probabilmente, salvo poi rendersi conto del fatto che, invece, non avrebbe potuto fare niente di meglio.

In quel biglietto c’erano 2 milioni di dollari – aveva una possibilità su 1 milione e 260mila, di beccare il primo premio – e ha quindi fatto il pieno in due sensi: alla macchina e al portafogli. “È stato un colpo al cuore”, ha poi detto ai funzionari della Lotteria della Carolina del Sud, ai quali ha raccontato la sua storia sorprendente. Una storia che testimonia, appunto, quello che dicevamo prima. Che nelle stazioni di servizio americane, come nel migliore dei cliché, può succedere di tutto.