Formazioni ufficiali Inter-Real Sociedad: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Real Sociedad, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro. Le ultime dritte sulla gara di Champions.

Reduce da un filotto di risultati utili consecutivi strepitoso, l’Inter di Simone Inzaghi vuole completare al meglio il suo percorso nella fase a gironi di Champions League. Alla luce del pareggio maturato sul campo del Benfica, i nerazzurri per centrare il primo posto nel girono non hanno alternativa alla vittoria. I padroni di casa, dunque, vogliono scavalcare con un colpo di reni proprio la Real Sociedad, che all’andata mise in difficoltà i meneghini, salvati dal sigillo sul finale di gara di Lautaro Martinez.

Proprio l’assenza iniziale tra gli undici titolari del capitano argentino costituisce la novità di formazione più rilevante in casa Inter. A tal proposito, occorre dare uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez.

REAL SOCIEDAD (4-4-2) Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Kubo, Zubimendi, Merino, Zakharyan, Oyarzabal, Sadiq.

Inter-Real Sociedad, il pronostico marcatori

L’Inter potrebbe riscontrare non pochi difficoltà nello sbloccare la contesa. La Real Sociedad ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i nerazzurri. La posta in gioco è piuttosto alta e i baschi faranno leva sulla possibilità di avere a disposizione due risultati su tre. Verosimile che soprattutto nel primo tempo gli ospiti proveranno ad intasare gli spazi, creando densità per inaridire le fonti di gioco nerazzurre e tentare sortite importanti in contropiede. Mai come in questo match la compagine di Inzaghi potrebbe far leva non solo sulle conclusioni dalla media-lunga distanza, ma anche sulle situazioni di calcio da fermo.

Da tempo non a segno in gare ufficiali, i difensori nerazzurri potrebbero allora ritagliarsi spazi importanti. Per quanto suggestiva, dunque, l’ipotesi che vede Acerbi marcatore non sembra essere una vera e propria utopia. Rimanendo su questa scia, in alternativa, si potrebbe puntare su Darmian che, rispetto all’ex Lazio, spesso si spinge in avanti e crea occasioni grazie a tiri dalla media-lunga distanza.

Probabili ammoniti e tiratori di Inter-Real Sociedad

Protagonista delle ultime uscite stagionali con prestazioni importanti, Calhanoglu dovrebbe creare dei grattacapi alla retroguardia basca indirizzando almeno una conclusione nello specchio di porta difeso da Remiro. Anche Dimarco e Frattesi potrebbero inquadrare la porta della Real Sociedad, così come Cuadrado. Gli ospiti, però, intendono sfruttare le loro armi. A tal fine, non è escluso che Zakharyan e Oyarzabal riescano e rendersi pericolosi con una conclusione ben calibrata. L’ipotesi tiratore non è da escludere. Zubeldia e Cuadrado rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara.