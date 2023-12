Rayo Vallecano-Celta Vigo, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Rayo Vallecano-Celta Vigo è una partita della sedicesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La scorsa settimana il Rayo Vallecano ha dovuto attendere il turno di Coppa del Re contro l’abbordabile Yeclano, battuto 2-0, per tornare a vincere dopo un digiuno di quattro partite (cinque se ci riferiamo solo al campionato). Non è un momento semplice per il club madrileno, che dopo un discreto avvio adesso si trova impantanato nella zona centrale della classifica, lontanissimo dalle posizioni che contano.

Se l’obiettivo del club è quello alzare l’asticella, infatti, non si può essere soddisfatti dei 19 punti conquistati finora, che in ogni caso tengono lontano il Rayo dalla zona retrocessione. La sensazione è che alla squadra allenata da Francisco Rodriguez serva una scossa emotiva dopo l’occasione persa con il Barcellona – che due settimane ha rischiato grosso a Vallecas – ma soprattutto il pesantissimo 4-0 rimediato nello scorso turno al San Mames contro l’Athletic Bilbao, la sconfitta più netta della stagione se escludiamo il terribile 0-7 nel derby con l’Atletico Madrid di agosto. I Matagigantes a sorpresa stanno deludendo maggiormente tra le mura amiche, dove hanno totalizzato soltanto 7 dei loro 19 punti totali. C’è però chi è messo peggio e tra queste squadre possiamo annoverare anche il Celta Vigo di Rafa Benitez, prossimo avversario del Rayo Vallecano nel posticipo della giornata di Liga. I galiziani in 15 turni hanno portato a casa un solo successo (contro il fanalino di coda Almeria a settembre) e da allora hanno sempre mancato l’appuntamento coi tre punti. La classifica inizia a preoccupare: Iago Aspas e compagni sono terzultimi a -4 dalla zona salvezza. I tre pareggi nelle ultime quattro partite non possono certo bastare.

Come vedere Rayo Vallecano-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Rayo Vallecano-Celta Vigo, valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Si affrontano due squadre in difficoltà che hanno bisogno come il pane di una vittoria per ripartire. Il Rayo Vallecano non attraversa un periodo felice ma dopo la batosta di Bilbao dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta in un match da almeno un gol per parte. Anche il Celta Vigo, infatti, potrebbe riuscire a segnare.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Celta Vigo

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Chavarria; Oscar, Ciss; Isi, Unai Lopez, A. Garcia; De Tomas.

CELTA VIGO (4-4-2): Guaita; Kevin, Starfelt, Nunez, Sanchez; Mingueza, Tapia, De la Torre, Bamba; Larsen, Iago Aspas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1