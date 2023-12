PSV Eindhoven-Arsenal, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

PSV Eindhoven-Arsenal è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: tv, pronostici.

Non c’è più niente da decidere nel gruppo B per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi di finale: Arsenal e Psv Eindhoven sono già sicuri di giocare la fase ad eliminazione diretta della massima manifestazione continentale.

Lens e Siviglia invece, rispettivamente terza e quarta in classifica, dovranno accontentarsi di battagliare per la “retrocessione” in Europa League, con i francesi che nello scontro diretto dell’ultima giornata hanno ben due risultati su tre a disposizione. Già decisi anche i giochi per il primo posto nel gruppo: i Gunners sono ormai inarrivabili grazie ai quattro punti di vantaggio sugli olandesi, che non riuscirebbero a scavalcarli neppure in caso di vittoria al Philips Stadion. Dopo un avvio traballante – l’inaspettata sconfitta nella gara d’andata con il Lens ha inizialmente complicato il percorso dei londinesi – la squadra di Mikel Arteta ha messo le cose in chiaro dal giro di boa in poi, mettendo il turbo grazie a tre vittorie consecutive, tra cui quella schiacciante (6-0), ottenuta due settimane fa contro il Lens all’Emirates Stadium, che le ha regalato la qualificazione con una giornata d’anticipo.

L’Arsenal già sicuro del primo posto

L’ultimo turno è stato decisivo anche per il Psv Eindhoven, passato a Siviglia (2-3) grazie al gol di Pepi in pieno recupero e dopo essere finiti sotto 2-0 ad inizio secondo tempo.

Il Psv Eindhoven anche in caso di sconfitta è certo di arrivare secondo. Se dovesse essere raggiunto dal Lens a quota 8 punti prevarrebbe grazie agli scontri diretti: le due sfide coi francesi sono infatti terminate 1-1 e 1-0. Peter Bosz, così come il suo collega Arteta, potrebbe quindi approfittarne per regalare minuti chi in questi ultimi mesi ha giocato meno, dando priorità alla prossima gara di campionato. Sabato scorso l’Arsenal dopo un filotto di sei vittorie ha perso con l’inarrestabile Aston Villa (1-0), vedendosi sorpassare dal Liverpool in vetta alla classifica. Il Psv invece in Eredivisie non sbaglia un colpo e contro l’Heerenveen è arrivato il quindicesimo successo in altrettante giornate di campionato. Bosz è senza Obispo, Lang e l’ex napoletano Lozano, più affollata l’infermeria di Arteta, che in attacco potrebbe schierare Nelson, Nketiah e Trossard.

Come vedere PSV Eindhoven-Arsenal in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Arsenal è in programma martedì alle 18:45 e si giocherà al Philips Stadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming PSV Eindhoven-Arsenal è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

C’è davvero poco in palio al Philips Stadion, con l’Arsenal che anche in caso di sconfitta in Olanda chiuderebbe il girone davanti a tutti. E allora si può puntare un gettone sul Psv Eindhoven, che proverà a vendicare la pesante batosta dell’andata – a Londra finì 4-0 – approfittando del fatto che in cima ai pensieri dei Gunners c’è la sfida di Premier contro il Brighton di De Zerbi, in programma nel prossimo fine settimana. I gol non mancheranno.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Arsenal

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Dest, Ramalho, Boscagli, van Aanholt; Veerman, Til, Saibari; Bakayoko, de Jong, Vertessen.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ødegaard, Jorginho, Rice; Nelson, Nketiah, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1