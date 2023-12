Lens-Siviglia, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Lens-Siviglia è una partita della sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: tv, pronostici.

Uno spareggio vero e proprio. Che deciderà chi retrocederà in Europa League e proseguirà l’avventura europea. Né Lens né Siviglia hanno la possibilità qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League: i francesi, in teoria, potrebbero anche raggiungere – in caso di vittoria – il Psv Eindhoven al secondo posto ma gli scontri diretti a quel punto premierebbero il club che sta dominando l’Eredivisie, impegnato contemporaneamente con la capolista Arsenal, già qualificato e certo di passare come primo.

La gara da seguire è dunque quella del “Bollaert-Delelis”, con gli uomini di Franck Haise che possono contare su due risultati su tre grazie ai tre punti di vantaggio sugli andalusi, a un passo dal baratro. Il Siviglia, a differenza dei giallorossi, deve vincere obbligatoriamente per chiudere terzo, utilizzare il cosiddetto “paracadute” e retrocedere in quella che è la “sua” coppa, l’Europa League, vinta per ben sette volte negli ultimi vent’anni e di cui, peraltro, è detentore grazie al successo dello scorso maggio con la Roma. La squadra di Diego Alonso ad ogni modo non sembra in grado di fare l’impresa su un campo complicato come quello del Lens: sabato scorso Sergio Ramos e compagni sono incappati nella loro sesta sconfitta in campionato, perdendo 1-0 in casa del Maiorca e scivolando al sedicesimo posto in classifica, a +4 sulla zona retrocessione.

Siviglia, conta solo vincere

L’allenatore uruguagio continua ad essere sulla graticola. In caso di sconfitta a Lens non è da escludere un nuovo esonero (a settembre aveva preso il posto di Mendilibar).

I vicecampioni di Francia invece sono in netta ripresa: dopo l’avvio da incubo, non perdono da settembre e sono reduci da pareggio a reti bianche di Montpellier che ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive. In classifica il Lens adesso è settimo, a soli quattro punti dal quarto posto e dalla zona Champions League. Dimenticato in fretta quindi il 6-0 di Londra contro l’Arsenal di due settimane fa. Haise è senza Machado, mentre la lista degli infortunati in casa Siviglia è lunghissima: in Francia mancherà anche l’ex Hertha Lukebakio oltre a Nyland, Acuna, Navas, Badè, Nianzou, Suso, Lamela, Mariano, Jordan e gli squalificati Ocampos e Fernando.

Come vedere Lens-Siviglia in diretta tv e streaming

Lens-Siviglia è in programma martedì alle 18:45 e si giocherà allo Stade “Bollaert-Delelis” di Lens, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Lens-Siviglia è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Lens dovrebbe riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta contro un Siviglia in crisi ed alle prese con numerose assenze. Francesi leggermente favoriti.

Le probabili formazioni di Lens-Siviglia

LENS (3-4-2-1): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Haïdara; Sotoca, Thomasson; Wahi.

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrović; Juanlu, Gudelj, Sergio Ramos, Salas; Soumaré, Sow, Torres; Rakitić, Pedrosa, En-Nesyri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0