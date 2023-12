Salisburgo-Benfica, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Salisburgo-Benfica è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Nel girone dell’Inter, che si giocherà il primo posto nella sfida contro la Real Sociedad a San Siro, le altre due squadre, Salisburgo e Benfica, si giocano invece la possibilità di giocare in Europa League. E per quello che dice la classifica c’è, ovviamente, una formazione favorita.

Il Salisburgo è terzo ed ha in questo momento 4 punti. Il Benfica, in maniera anche un poco incredibile, chiude invece il raggruppamento con un solo punto, quello conquistato nel turno scorso dopo il 3-3 contro l’Inter. All’andata è finita 2-0 per la squadra che, martedì sera, giocherà in casa. Quindi, conti alla mano, il Benfica non solo deve vincere ma lo deve fare anche con almeno 3 gol di scarto per riuscire a prendersi una qualificazione impossibile (a questo punto) in Europa League. Nemmeno mentalmente la truppa portoghese ci crede, è evidente. Anche perché dopo il 3-0 alla fine del primo tempo contro l’Inter nessuno si aspettava una rimonta così importante da parte dei nerazzurri. Insomma, si pensa solamente al campionato e oggettivamente ci sta anche, dopo questo cammino così brutto, anche, per essere vero.

Il Salisburgo come è evidente gioca con la possibilità anche di perdere. Ma non sarà così: i padroni di casa vogliono chiudere bene questo girone e una vittoria permetterebbe anche di guardare con maggiore consapevolezza nei propri mezzi agli spareggi previsti nel 2024 per andare avanti, nella fase a eliminazione diretta, dell’Europa League. Il Benfica scenderà in campo facendo un importante turnover. Ecco che l’1 sembra essere quasi scritto.

Come vedere Salisburgo-Benfica in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Salisburgo-Benfica è in programma martedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Napoli-Union Berlino è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Gara da uno: magari anche con una rete per squadra. Ma alla fine il Salisburgo dovrebbe vincere conquistando così l’accesso alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Benfica

SALISBURGO (5-4-1): Schlager; Dedic, Piatkowski, Pavlovic, Ulmer; Gourna-Douath; Capaldo, Sucic; Gloukh; Simic, Konate.

BENFICA (4-4-2): Trubin; Aursnes, Victor, Otamendi, Morato; Neves, Kocku; Di Maria, Silva, Mario; Musa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1