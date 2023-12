Cagliari-Sassuolo è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La sfida dell’Unipol Domus è l’ultimo posticipo della quindicesima giornata di Serie A prima di un’intesa tre giorni di coppe europee, quella che farà calare definitivamente il sipario sulla fase a gruppi. Si affrontano Cagliari e Sassuolo, due squadre divise da soli 5 punti ed entrambe situate nella parte destra della graduatoria. I sardi sono penultimi ma ad una sola incollatura dalla zona salvezza. Più tranquilli gli emiliani, quattordicesimi.

La squadra di Claudio Ranieri, risollevatasi dopo un avvio disastroso, negli ultimi tre turni di campionato ha dovuto fare i conti con un calendario impegnativo: zero punti nelle trasferte con Juventus (2-1) e Lazio (1-0) e solamente uno nel match casalingo con il Monza (1-1). La vittoria manca dunque da oltre un mese: il Cagliari non è più riuscito a vincere dopo l’1-0 al Genoa dello scorso 5 novembre. Contro i biancocelesti, una settimana fa, i rossoblù hanno pagato a caro prezzo il gol di Pedro, incassato dopo appena otto minuti di gioco, e l’espulsione di Makoumbou, che ha lasciato la squadra in dieci dopo neanche mezz’ora. Cagliari che, oltretutto, nella Capitale ha visto interrompersi una lunga striscia di “gol” consecutivi, restando a secco di reti per la prima volta dopo otto partite. È tornato a perdere anche il Sassuolo: la sconfitta subita in rimonta contro la Roma (1-2) al Mapei Stadium ha di nuovo gettato nello sconforto i neroverdi, che si erano risollevati grazie ai due risultati positivi contro Salernitana ed Empoli. Decisiva, pure in questo caso, un’espulsione: il rosso sventolato dall’arbitro all’ex Frosinone Boloca è stato determinante.

Cagliari-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Ranieri potrebbe passare nuovamente alla difesa a quattro, con Nandez riproposto nel ruolo di terzino destro. A centrocampo saranno i due giovani Prati e Sulemana a prendere il posto dello squalificato Makoumbou. Completerà il reparto Jankto, favorito su Deiola. In attacco Oristanio sembra essere in vantaggio nel duello con Petagna.

Il Sassuolo deve fare a meno del suo capitano Berardi, squalificato insieme a Boloca. La sua è un’assenza pesantissima, visto il rendimento delle ultime settimane. Lo sostituirà Castillejo, con Thorstvedt avanzato sulla trequarti. In mezzo Racic con Matheus Henrique.

Come vedere Cagliari-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Sassuolo è in programma lunedì alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Cagliari e Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Sassuolo, che non vince a Cagliari da 7 anni, nelle ultime 4 giornate ha collezionato due sconfitte, un pareggio e una vittoria (l’unica da settembre in poi), dimostrandosi una squadra imprevedibile. La “stella polare” sono i gol: da fine ottobre in poi ne ha sempre subito e segnato almeno uno. Potrebbe essere un match movimentato anche quello dell’Unipol Domus, visto che anche i rossoblù hanno fame di punti. Da valutare anche il segno “x”, uscito ben cinque volte negli ultimi sei confronti.

Le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Sulemana, Prati, Jankto; Viola; Oristanio, Luvumbo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Racic, Matheus Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1