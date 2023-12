I pronostici di lunedì 11 dicembre: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 11 dicembre: ci sono i posticipi di Serie A e Liga, in campo anche Super Lig turca e altri tornei minori.

La quindicesima giornata di Serie A si chiude con due posticipi che riguardano la bassa classifica. Il Lecce dopo un ottimo avvio di stagione è senza vittorie dal 22 settembre: nove partite senza i tre punti e un vantaggio che si è sempre più assottigliato sulla zona retrocessione.

Un’eventuale sconfitta contro l’Empoli peggiorerebbe la situazione: partita aperta in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol. Stesso pronostico per Cagliari-Sassuolo: la squadra di Ranieri in casa ha fatto sette punti nelle ultime tre partite e nelle cinque più recenti ha sempre sia segnato che subito gol.

Pronostici altre partite

Momento negativo nella Liga spagnola per il Rayo Vallecano senza vittoria nelle ultime cinque giornate: la sfida al Celta Vigo terzultimo arriva al momento giusto per ritrovare un risultato positivo.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio in Turchia a Konyaspor-Sivasspor e nell’Eerste Divisie olandese a Jong AZ Alkmaar-Den Bosch e Jong Ajax-Jong FC Utrecht.

Pronostici

Vincenti

• Sassuolo o pareggio (in Cagliari-Sassuolo, Serie A, ore 20:45)

• Rayo Vallecano o pareggio (in Rayo Vallecano-Celta Vigo, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Konyaspor-Sivasspor, Super Lig, ore 18:00

• Jong AZ Alkmaar-Den Bosch, Eerste Divisie, ore 20:00

• Jong Ajax-Jong FC Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Empoli-Lecce, Serie A, ore 18:30

• Ankaragucu-Caykur Rizespor, Super Lig, ore 18:00

• Cagliari-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Empoli-Lecce, Serie A, ore 18:30)