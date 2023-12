Gratta e vinci, pancia mia fatti capanna: clamoroso bis

Gratta e vinci, a chi tanto e a chi niente: attenzione, la storia di questa donna è veramente incredibile in tutto e per tutto.

Si dice che la fortuna sia cieca. Quella che ha bussato alla sua porta, però, ha chiaramente una vista impeccabile. Dieci decimi, forse anche qualcosina in più. Non si spiegherebbe, altrimenti, come mai, con 7,8 miliardi di persone al mondo, sia tornata a bussare proprio alla sua porta.

Quello che è accaduto a Boston, come scoprirete tra qualche istante, ha dunque davvero dell’incredibile. Prima di scoprire perché dobbiamo fare, però, un passo indietro. Dobbiamo tornare, più precisamente, al 2006, vale a dire a 17 anni fa. In quell’anno, la donna protagonista di questa storia, ossia Desiree Fortini-Craft, aveva vinto alla Lotteria 1 milione di dollari. Una cifra tonda e considerevole che le sarebbe potuta bastare, almeno in teoria, per tutta la vita. Anche perché non sapeva ancora, a quel tempo, che qualche lustro più tardi sarebbe successo ancora una volta e che avrebbe potuto dilapidare, quindi, quel patrimonio.

La fortunatissima giocatrice in questione, residente nel quartiere di Hyde Park, è stata nuovamente baciata dalla dea bendata. E se in occasione del loro primo incontro la fortuna era già stata piuttosto generosa, quando si sono “riviste” è riuscita a fare addirittura meglio di quanto non avesse fatto all’epoca.

Gratta e vinci, 17 anni dopo è successo di nuovo: fortuna sfacciata

Stavolta Desiree non ha giocato alla Lotteria, ma ha acquistato un Gratta e vinci. E quando ha raschiato via la patina argentata per scoprire cosa si nascondesse al di sotto della stessa, ha scoperto che quel biglietto conteneva il premio più grosso cui si potesse ambire.

Nel suo Billion Dollar Extravaganza, pagato 50 dollari, c’erano, tenetevi forte, 25 milioni di dollari. Alla fine la Fortini-Craft ha deciso di ricevere un pagamento immediato e forfettario e ne ha riscossi, al netto di tasse e commissioni, “solo” 16,2. Che resta, comunque, una somma stratosferica di quelle che ti cambiano la vita.

Un bis inaspettato ma apprezzatissimo, dunque, quello che ha reso così popolare la donna più fortunata di Chicago. Che adesso, riscossa la sua seconda vincita, volerà ad Aruba per trascorrere un Natale diverso dal solito e che si dedicherà, al suo rientro in città, “ad assaporare i piaceri della vita“. Estinguerà inoltre i prestiti richiesti per garantire un’istruzione di buon livello ai suoi tre figli e comprerà, infine, un nuovo veicolo. E chissà come userà il resto del denaro, visto che ce n’è in abbondanza per fare molte altre cose…