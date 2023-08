Gratta e Vinci, due volte “Turista per sempre”: vincita esagerata

Con due Turista per Sempre, un fortunato giocatore ha davvero cambiato vita. Prima il maxi premio e poi il vitalizio!

Fra i Gratta e Vinci vanno forte i tagliandi Turista per Sempre e New Turista per Sempre, giochi che promettono grosse vincite e, come premio massimo, un vitalizio, per poter vivere senza più pensieri per tutto il resto della propria esistenza.

La vittoria da segnalare – come riferito da Agimeg – si è verificata in Umbria, dove la scorsa settimana un giocatore fortunato si è trasformato in un felice milionario. Il Gratta e Vinci in questione è un New Turista per Sempre. Un tagliando da 5 euro venduto a Corciano, Comune in provincia di Perugia.

Il Gratta e Vinci New Turista per Sempre permette vincite fino a 50.000 euro, per quanto riguarda i premi classici, ma ha anche la particolarità di offrire una speciale vincita secondaria: una sorta di vitalizio.

Due Turista per Sempre rivoluzionano la vita di un giocatore umbro

Chi trova due volte la scritta Turista per Sempre all’interno dell’area I tuoi numeri ottiene 300.000 euro come premio immediato, più 6.000 euro al mese per vent’anni e un bonus finale di 100.000 euro. In totale la vincita ammonta a quasi 2 milioni di euro. Per la precisione: 1.936.849 euro.

Il cliente della ricevitoria in provincia di Perugia, grattando il New Turista per Sempre, nell’area I tuoi numeri ha trovato proprio due volte la scritta Turista per Sempre. E in questo modo si è aggiudicato il maxi premio da quasi 2 milioni di euro. Incasserà la vincita così come spiegato dal regolamento, mettendosi inntasca 6.000 euro per vent’anni e 400.000 euro di premi fissi.

Come si gioca al New Turista per Sempre? Sul tagliando sono presenti due giochi, indicati rispettivamente dalla scritta GIOCO 1 e GIOCO 2.

Nel Gioco 1 bisogna scoprire i numeri vincenti dietro l’immagine di quattro barche a vela e capire se sono riproposti fra i numeri celati dai quindici riquadri in cui è suddivisa la sezione i tuoi numeri. C’è anche il numero BONUS X10 dietro l’immagine di una ciambella di salvataggio contenente due pile di monete d’oro.

Se ne I tuoi numeri si trovano una o più volte uno o più numeri vincenti, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Con il bonus X10, si vince dieci volte il premio corrispondente. Poi se si trova due volte la scritta Turista per Sempre si vince il premio massimo.

Nel Gioco 2 si devono scoprire gli importi celati dall’immagine di cinque paia di ciabatte infradito. Se si trovano due importi uguali, si vince quell’importo.