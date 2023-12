Berrettini e Sinner, ci risiamo: ha vuotato il sacco

Berrettini, tutta la verità sul caso Pietrangeli: l’ex campione ha deciso di vuotare il sacco, ecco cosa ha detto.

Il video, che era subito divenuto virale sui social, era stato praticamente passato al microscopio. Gli utenti dei social lo hanno visto più e più volte per cercare, nei limiti del possibile, di decifrare il labiale dei due protagonisti e di scoprire, quindi, cosa si fossero detti.

Alla fine, pare che Nicola Pietrangeli, al suo arrivo sul palco dei SuperTennis Awards, abbia chiesto a Matteo Berrettini qualcosa del tipo: “E tu che ci fai qui?”. Sottintendendo, quindi, che non avrebbe dovuto trovarsi in quel posto, non essendo reduce da una stagione brillante e non avendo contribuito fattivamente alla conquista della Coppa Davis. Non è certo che abbia detto proprio questo, ma la smorfia del romano, subito dopo il passaggio del 90enne di Tunisi, fa comunque chiaramente capire che l’ex tennista non gli abbia detto niente di troppo gentile. È dunque probabile, probabilissimo, che il popolo dei social abbia ragione e che Pietrangeli abbia effettivamente pronunciato quelle esatte parole.

Al di là di quanto accaduto al gran galà di lunedì scorso, l’indimenticabile campione è tornato a far parlare di sé, qualche ora fa, con delle nuove affermazioni. Invitato in Campidoglio, a Roma, per ricevere il Premio Internazionale Euro Mediterraneo 2023, ha parlato nuovamente di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini.

Sinner e Berrettini, Pietrangeli fa marcia indietro

Il suo è stato palesemente un tentativo di correggere il tiro. Anche se, a detta di molti, è troppo tardi: la frittata, ormai, l’ha fatta. Il riferimento è a quella volta in cui ammise di essere lui il miglior tennista al mondo e cercò, portando avanti le sue imprese, di sminuire quelle dei campioni contemporanei. Soprattutto dell’altoatesino.

“Sinner? Un fenomeno – ha detto Pietrangeli in Campidoglio – Io non ce l’ho con questi giocatori. Non c’è neanche da essere invidiosi anche perché Berrettini ha battuto uno dei miei record, dopo 61 anni. Non ho mai detto che sono stato più bravo di loro“.

Sarà, ma sta di fatto che, da qualche tempo a questa parte, i tifosi sembrano non nutrire più una grande simpatia nei suoi riguardi. Men che meno i sinneristi, soprattutto dopo che l’ex campione ha dichiarato a Repubblica quanto segue: “Sinner ha fatto qualcosa di eccezionale – queste le sue parole – e ha solo 22 anni: quindi ha tutta la vita davanti. Ma per fare quello che ho fatto io forse ce ne vogliono due, di vite“.