Roma-Fiorentina 1-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Roma-Fiorentina, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 10 dicembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

All’Olimpico di Roma è sfida in ottica piazzamento di Champions fra gli uomini di José Mourinho e quelli di Vincenzo Italiano. Roma e Fiorentina stanno infatti lottando etrambe per un posto in Champions League. La Viola, dopo il successo di Coppa Italia ai calci di rigore contro il Parma, deve affrontare una Roma in ripresa, sapendo che un eventuale successo permetterebbe di superare in classifica proprio la squadra allenata Mourinho, avanti di un solo punto.

Mou si affida alla solita coppia d’attacco formata da Dybala e Lukaku. A difesa e a centrocampo le scelte sono quasi obbligate per le tante assenze. La Fiorentina cambia quasi per intero la formazione scesa in campo mercoledì in Coppa Italia. In porta torna Terracciano. Italiano schiera tre trequartisti dietro Nzola.

Momenti clou della sfida

I giallorossi di Mourinho riescono a sbloccare subito il risultato. Già al 5′, Cristante innesca Dybala, che poi mette in mezzo con un bel cross d’esterno per Lukaku: il belga segna di testa. Al 14′, Dybala si propone ancora con un’azione pericolosa, ma il suo tiro termina a lato. Il primo attacco della Fiorentina arriva solo al 17′, con Nzola, chiuso benissimo da Rui Patricio. L’argentino è poi costretto a uscire al 24′ dopo un contatto con Arthur. E dopo l’uscita di Dyabala la Roma comincia a faticare a creare gioco. Lukaku si divora il raddoppio al 40′.

La Viola parte forte nel secondo tempo: Ikoné tenta la conclusione centrando lo specchio ma il portiere giallorosso salva. Dopo una bell’azione, al 63′, Bonaventura arriva il tiro e centra la traversa. Zalewski prende un doppio giallo al 64′ lasciando la Roma in dieci e un minuto dopo segna la Fiorentina con Martinez Quarta su assist di Kouamé. Nel finale Quarta potrebbe segnare su corner l’1-2, ma Rui Patricio chiude con un miracolo. Arriva poi il rosso diretto a Lukaku all’87’. Terzo rosso per la partita a Milenkovic a fine match.

Tabellino e pagelle di Roma-Fiorentina

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, LIorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini (85′, Bove), Zalewski; Dybala (26′, Azmoun, 62′, El Shaarawy), Lukaku. All.: Mourinho

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayodé (81′, Maxime Lopez), Martinez, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné (72′, Gonzales), Bonaventura (78′, Sottil), Kouamé; Nzola. All: Italiano

ARBITRO: Rapuano di Rimini

MARCATORI: 5′, Lukaku; 66′, Quarta

NOTE: Ammoniti: 37′, Cristante; 41′, Zalewski; 64′, Ikoné; 75′, Biraghi; 80′, Paredes; 87′, Duncan; 97′, Llorente. Espulsi: 65′, Zalewski; 87′, Lukaku; 98′, Milenkovic. Recupero: 7′

Il migliore in campo per la Roma è Dyabala, uscito però dopo 20′ per l’ennesimo infortunio (7). Al suo posto entra un pasticcione e confuso Azmoun (5). Quasi non pervenuto Paredes: l’argentino non si vede e non si sente per gran parte della partita, ogni tanto prova un passaggio di fino o si sveglia per fare fallo (5,5). Lukaku segna ma non riesce a giocare una partita efficace in attacco; ritorna a far sentire la sua presenza solo nel finale, ma per troppa veemenza di fa espellere (5,5). Per la Fiorentina il migliore è Martinez Quarta, efficace soprattutto quando costruisce o si porta in avanti (peggio in difesa quando si fa scappare Lukaku) (7).

Brutta la partita di Mancini, schierato come braccetto destro: è lui a perdesi Martinez Quarta in occasione del goal dell’1-1 (5,5). Zalewski lascia la Roma in dieci e prima della doppia ammonizione non riesce a reggere il confronto con Kayode e Ikoné (4,5). Nella Viola lascia a desiderare la partita di Arthur (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro gestisce con difficoltà una partita molto fallosa. Al 21′ ci sono parecchie proteste viola per un presunto fallo di Dybala ai danni di Arthur, ma Rapuano giudica regolare il contatto e fa proseguire senza interruzioni. Nel secondo tempo fioccano i cartellini e aumentano le proteste. L’arbitro butta fuori due giallorossi per interventi troppo duri. A fine partita l’arbitro espelle anche Milenkovic.