Gratta e vinci, altro che fortuna del principiante: doppiamente milionario

Gratta e vinci, l’ipotesi della fortuna del principiante viene automaticamente a cadere: quest’uomo è sfacciatamente fortunato.

Quando qualcuno mette a segno un’impresa per la quale non si era minimamente preparato, si parla di fortuna del principiante. Un’espressione che in questo caso non casca proprio a fagiolo, però. O meglio, per la prima volta poteva anche andar bene, in linea di massima, ma per la seconda, ahinoi, no.

La storia di questo uomo è alquanto singolare. Non tanto perché ha vinto un sacco di soldi con un Gratta e vinci, cosa che accade piuttosto di frequente (ma sempre agli altri, mai a noi) e che è dunque abbastanza comune. A lui è successo qualcosa di strabiliante a cui, siete avvisati, potreste non credere. Sappiate però che è tutto vero e che è falso, invece, l’assunto secondo il quale la fortuna sarebbe cieca. A noi sembra, piuttosto, che abbia la vista di una lince e che di tanto in tanto faccia certe cose quasi di proposito, tanto è sfacciatamente generosa.

Ma torniamo a noi. Il protagonista di questa storia, singolare ma non unica nel suo genere, si chiama Juan Hernandez. Vive a Uniondale, sobborgo di Hempstead, a una manciata di chilometri da New York. La vicenda che stiamo per raccontarvi ha inizio 3 anni fa, quando l’uomo acquistò un Gratta e vinci della serie Cash Spectacular. Fu una scelta azzeccatissima, la sua, visto che quel biglietto fece piombare nelle sue tasche all’improvviso la bellezza di 10 milioni di dollari.

Gratta e vinci, ma che cieca e cieca: ci vede meglio di tutti noi

Benché avesse vinto una somma considerevole, Hernandez non ha mai perso la voglia di tentare la fortuna al Gratta e vinci. Ha continuato ad acquistare i suoi grattini e qualche mese fa è successo qualcosa di incredibile. E di inaspettato, date le circostanze.

Ha comprato un tagliando della serie Deluxe e ha scoperto di aver vinto di nuovo. Ma c’è di più. Non ha vinto semplicemente qualcosina, che dopo quel colpo di fortuna ci poteva pure stare: si è portato a casa la stessa identica cifra che si era assicurato 3 anni fa. Altri 10 milioni di dollari, dunque. Al netto di tasse e commissioni ne ha percepiti “solo” 6,5, ma sommati a quelli precedentemente riscossi fanno di lui un uomo ricco a tutti gli effetti.

Quante probabilità c’erano che la fortuna baciasse nuovamente lui? Poche, pochissime. Ma non così poche, evidentemente, da renderlo impossibile.