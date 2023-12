Sinner sì, Berrettini no: arriva Pietrangeli, gelo sul palco

Sinner e Berrettini, c’è qualcosa che non va e se ne sono accorti tutti: ecco cosa è accaduto all’arrivo dell’ex campione.

Nicola Pietrangeli è un personaggio piuttosto controverso. C’è chi lo ama perché è così, sincero e senza filtri, e c’è chi, invece, proprio non sopporta il suo modo di fare. A volte effettivamente, diciamo così, un po’ sui generis. C’è poco da fare, comunque: questo è, prendere o lasciare.

Ha bacchettato un po’ tutti, negli ultimi anni. A partire da Matteo Berrettini, che ha accusato di avere un eccessivo interesse nei confronti della pubblicità e di non curarsi troppo, invece del tennis. Ne ha avuto anche per Jannik Sinner, però, sia in passato che di recente. Ultimamente, tanto per dirne una, gli ha puntato il dito contro, un po’ come tutti, per la sua assenza alla fase a gironi della Coppa Davis. “Rappresentare il proprio Paese – aveva detto in quell’occasione – è il massimo dell’aspirazione di uno sportivo, è un onore comunque, a prescindere dal risultato. Chi rifiuta per poi andare a giocare un torneo altrove, andrebbe squalificato”.

Per non parlare, poi, del fatto che è capitato in più occasioni che “sminuisse” i campioni contemporanei. Ha ammesso senza problemi di essere lui il miglior tennista di tutti i tempi. Che a dirlo è la gente, ma anche i libri. Senza falsa modestia, senza alcun salamelecco. Ed è anche bello, per certi versi, che sia così incredibilmente sicuro di sé. Peccato solo, però, che stavolta l’abbia fatta grossa.

Dopo Sinner c’è Berrettini, ma la reazione dice tutto

Da qualche ora a questa parte, sta circolando con una certa insistenza sui social network un estratto del galà di SuperTennis Awards. La parte, più precisamente, in cui Pietrangeli sale sul palco, dove c’erano già Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

Il 90enne di Tunisi ha salutato calorosamente l’altoatesino, mentre non è chiaro cosa abbia fatto nel momento in cui si è avvicinato a Matteo. Non era microfonato, motivo per il quale le parole che ha detto al romano non si sono sentite. Sembra però, dal labiale, che nell’avvicinarsi a lui abbia detto “Che ci fai tu qui?”, in riferimento, probabilmente, al fatto che non avendo giocato poco c’entri con la vittoria azzurra in Coppa Davis.

Gli ha stretto la mano in maniera frettolosa mentre Berrettini, dal canto suo, avrebbe farfugliato qualcosa. Il finalista di Wimbledon 2021 sembra però “sconvolto”. Gelato. Segno che Pietrangeli potrebbe avergli detto qualcosa di non troppo capire. Un mistero destinato a rimanere tale, ahinoi. Difficilmente Nicola svelerà il suo segreto e Matteo, che è un gran signore, terrà certamente per sé quelle parole che sembrerebbero averlo ferito.