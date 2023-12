Inzaghi fino al 2025: “Si è meritato il Mondiale per club”

Simone Inzaghi continuerà a guidare l’Inter fino al 2025, per partecipare al Mondiale per club, ne è convinto un giornalista molto vicino al mondo nerazzurro.

Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni ufficiali di TvPlay, sbilanciandosi sul futuro di Inzaghi: per la firma di Libero, l’allenatore continuerà a lavorare all’Inter almeno fino al 2025, per partecipare all’importante torneo organizzato in quell’anno dalla FIFA.

Prima di approfondire le questioni sul futuro del tecnico piacentino, Biasin ha voluto parlare della prossima avversaria dell’Inter in campionato: l’Udinese. “Quest’anno i friulani stanno avendo un sacco di problemi, ma di solito l’Udinese ha dato sempre fastidio all’Inter. Anche se nella gara di sabato non c’è nessun risultato sicuro, i nerazzurri hanno perso i punti con le cosiddette piccole, visto che ha visto tutti gli scontri diretti“.

“Non conto il pareggio con la Juve, perché lì c’è stato un pareggio strategico per lo Scudetto da parte di entrambe le squadre”, ha continuato Biasin ricordando che l’Inter ha conquistato 13 punti su 15 disponibili giocando contro le prime 6 in classifica in Serie A.

“Bastoni potrebbe essere titolare dal primo minuto con l’Udinese“, ha continuato il giornalista. “Di sicuro è convocabile, ma con il problema al polpaccio bisogna stare sempre attenti. Tuttavia, credo che Bastoni giochi. Al posto di Dumfries c’è un ballottaggio Cuadrado-Darmian, anche se il colombiano avverte ancora qualche dolore. Se non ce la dovesse fare Bastoni, credo che venga confermato Carlos Augusto come braccetto. Se Darmian gioca sulla corsia, sul centro-destra potrebbe giocare Bisseck”.

Fiducia in Inzaghi fino al 2025: “Allenerà la squadra durante il Mondiale per i club“

“Barella è tornato al goal in un momento importante e con gran stile, segnando contro il Napoli. C’è anche da dire che ha avuto un problema all’esterno del campo che, fortunatamente, ha risolto, visto che avrà il suo quarto figlio”, ha aggiunto l’intervistato. “La rete di domenica è davvero bella, è stato bravissimo a non tirare subito e a scartare prima l’avversario”.

“Frattesi ha già meritato di ritagliarsi il suo spazio e, infatti, sta aumentando il minutaggio. L’Inter anche l’anno prossimo venderà qualcuno, ma credo che Barella abbia ancora voglia di restare in nerazzurro. Potrebbe andar via Dumfries, ma poi le cose cambiano: così come è successo con Onana, che è stato sostituito egregiamente. Ho fiducia in Marotta e Ausilio. Tutti sono sacrificabili, ma devi avere il sostituito”.

Infine Biasin si è detto certo che questo non sarà l’ultimo anno di Simone Inzaghi: “Credo che il mister rimarrà in nerazzurro fino al Mondiale del 2025, perché è lui che l’ha conquistato”.