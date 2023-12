Camila Giorgi ci ripensa ma il giallo non è ancora risolto

Camila Giorgi ha fatto dietrofront al fotofinish. Restano ancora numerosi interrogativi, però, ai quali dare una risposta.

Che se ne fosse dimenticata? Che qualcuno dovesse farlo al posto suo ma lo avesse rimosso? Non sapremo mai perché Camila Giorgi abbia fatto stare in pena così a lungo i suoi sostenitori, ma tant’è. Quel che conta è il risultato e le buone notizie di oggi hanno spazzato via, fortunatamente, i dubbi e le paure delle ultime ore.

Il fatto che la tennista marchigiana non risultasse iscritta al primo Slam dell’anno, quello che si giocherà a Melbourne dal 14 al 28 dicembre prossimi, aveva insospettito un po’ tutti. Il timore era che l’infortunio che l’aveva costretta a chiudere in anticipo la stagione non si fosse ancora risolto. O che magari, chissà, avesse preso un’importante decisione a proposito del suo futuro. Nulla di tutto ciò, invece. Ci eravamo fatti solo una montagna di castelli in aria che non coincidevano assolutamente con la realtà dei fatti.

È notizia di qualche ora fa, infatti, che la vincitrice dell’edizione 2021 del Masters 1000 di Montreal si è iscritta al Major che animerà tra qualche settimana la terra dei canguri. Lo ha fatto in extremis, all’ultimo minuto, ma l’essenziale, appunto, è che l’abbia fatto. Restano però numerosi interrogativi a proposito della situazione della campionessa azzurra, che non ha mai avuto l’abitudine di condividere con i suoi tifosi le notizie riguardanti la sua carriera o il suo stato di salute.

Camila Giorgi ci sarà ma con riserva: che caos

Allo stato attuale, il nome di Camila Giorgi non compare in nessuna delle entry list dei tornei preparatori all’Australian Open. Brisbane e Auckland aprono ufficialmente il tour insieme alla United Cup, ma nel calendario Wta ci sono anche i tornei di Adelaide e Hobart.

Ad oggi, tuttavia, la tennista marchigiana non conta di essere presente a nessuno di essi. Probabilmente la rivedremo all’opera direttamente in quel di Melbourne, dunque, sebbene siano tutti d’accordo nel sostenere che sgranchirsi un po’ le gambe, prima dello Slam, le avrebbe fatto bene. Soprattutto perché, appunto, a causa dell’infortunio è rimasta ferma più a lungo di quanto pensasse.

Ma Camila di sicuro sa bene ciò che è meglio per sé, motivo per il quale non c’è nulla di cui preoccuparsi. Bisogna solo farsi forza e pazientare un altro po’: tra un mese, finalmente, i suoi numerosissimi sostenitori potranno nuovamente vederla in campo dopo tante settimane di “digiuno”.