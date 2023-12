I pronostici di giovedì 7 dicembre: si chiude il turno infrasettimanale di Premier League, si gioca anche in Eredivisie e Ligue 1.

Il turno infrasettimanale di Premier League si chiude stasera con le ultime due partite: Everton-Newcastle e Tottenham-West Ham. L’Everton affamato di punti salvezza dopo la pesante penalizzazione di 10 punti proverà ad approfittare dello scarso rendimento dei Magpies lontani dal proprio stadio: in trasferta hanno totalizzato appena 5 punti.

Gli Spurs dopo un avvio esaltante, nel periodo più difficile della stagione – nonostante i numerosi infortuni – sono riusciti a pareggiare 3-3 sul campo del Manchester City: atteso spettacolo anche contro il West Ham che ha trovato la via del gol ben 10 volte negli ultimi 11 precedenti.

Pronostici altre partite

Dopo essersi affrontate nello scontro diretto dello scorso turno, PSV e Feyenoord dovrebbero vincere i rispettivi impegni casalinghi di questo giovedì: contro Heerenveen e Volendam attese inoltre partite da almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Al-Ittihad Jeddah vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Damac-Al-Ittihad Jeddah, Saudi Pro League, ore 16:00

Vincenti

• Everton o pareggio (in Everton-Newcastle, Premier League, ore 20:30)

• Brest o pareggio (in Brest-Strasburgo, Ligue 1, ore 20:30)

• Tottenham (in Tottenham-West Ham, Premier League, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• PSV Eindhoven-Heerenveen, Eredivisie, ore 18:45

• Feyenoord-Volendam, Eredivisie, ore 21:00

• Tottenham-West Ham, Premier League, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• AL Shabab-AL Ettifaq FC, Saudi Pro League, ore 19:00

• Tottenham-West Ham, Premier League, ore 21:15

Il “clamoroso”

Pareggio (in Everton-Newcastle, Premier League, ore 20:30)