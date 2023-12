Montpellier-Lens è una partita della quindicesima giornata della Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Dopo un avvio che lasciava ben sperare la stagione del Montpellier sta prendendo una piega preoccupante. Da fine ottobre in poi La Paillade non ha più vinto, limitandosi a racimolare due punti in cinque giornate di Ligue 1, frutto dei due pareggi casalinghi contro Nizza e Clermont. Novembre è stato, in generale, un mese avaro di soddisfazioni, in cui sono arrivate pure alcune pesanti sconfitte, a Parigi con il Psg (3-0) ed in casa con il Brest (1-3). E dicembre è iniziato come peggio non poteva.

Domenica, infatti, la squadra di Michel Der Zakarian non è riuscita ad opporre resistenza al Monaco: in svantaggio dopo soli nove minuti, il club occitano ha di fatto vanificato ogni possibilità di rimonta in seguito all’espulsione, a metà ripresa, di Kouyaté. In superiorità numerica i monegaschi hanno avuto vita facile, trovando il gol del definitivo 2-0 con Ben Yedder in pieno recupero. La difesa continua a soffrire – a malapena un clean sheet nell’ultimo mese – e l’attacco segna con il contagocce: in questa striscia di partite senza vittoria gli unici due gol il Montpellier li ha realizzati contro Brest e Clermont. La zona Europa ora è lontanissima, mentre ci si avvicina pericolosamente alla zona retrocessione: basti pensare che il Lorient terzultimo ha un solo punto in meno.

Il Lens sogna la quarta vittoria di fila

Una situazione che desta preoccupazioni e di cui tenterà di approfittare il Lens nell’anticipo della quindicesima giornata di campionato.

I giallorossi di Franck Haise sono in netta ripresa e grazie ai tre successi consecutivi contro Marsiglia, Clermont e Lione hanno rifatto di nuovo capolino tra le prime sei, risalendo la china dopo un inizio da incubo. Dalla sconfitta di metà settembre con il Metz i Sang et Or hanno perso sono stati battuti solo in Champions League (Psv Eindhoven e Arsenal) dove adesso servirà un vero e proprio miracolo per superare il turno ed avanzare agli ottavi di finale: battere il Siviglia, infatti, potrebbe non bastare.

Come vedere Montpellier-Lens in diretta tv e in streaming

La gara tra Montpellier e Lens, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Lens è riuscito a dimenticare in fretta il 6-0 della scorsa settimana con l’Arsenal in coppa e nella trasferta di Montpellier dovrebbe arrivare un altro risultato positivo. Occitani leggermente favoriti in una partita in cui potrebbero tornare a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Montpellier-Lens

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lecomte; Sacko, Estève, Jullien, Tchato Mbiayi; Chotard, Omeragic; Al-Tamari, Savanier, Fayad; Adams.

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Aguilar, Mendy, El-Aynaoui, Machado; Thomasson, Saïd, Fulgini.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1