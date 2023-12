Getafe-Valencia, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Getafe-Valencia è una partita valida per la sedicesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’esperienza di José Bordalas a Valencia è stata fugace: arruolato nell’estate 2021 dopo 5 anni di Getafe, il tecnico di Alicante è rimasto sulla panchina dei Pipistrelli solamente per una stagione, nonostante fosse riuscito a portare il club a un passo dal trionfo in Coppa del Re, perdendo la finalissima con il Betis.

Lo scorso aprile, dopo quasi un anno di inattività, l’allenatore più pragmatico di Spagna ha fatto ritorno “a casa”: il suo arrivo è stato determinante ed ha consentito ai madrileni di evitare la retrocessione. In questa stagione il suo Getafe è partito con il piede giusto e dopo 15 giornate di campionato è decimo, decisamente più vicino alla zona Europa che al terzultimo posto, distante 10 lunghezze. Lo stesso Valencia di Ruben Baraja ha gli stessi punti degli Azulones, 19, e nel primo anticipo del weekend entrambe hanno l’opportunità di portarsi a soli quattro lunghezze – in caso di vittoria – dalla Real Sociedad sesta, entrando a far parte di quel gruppetto di squadre che sognano un posto nelle coppe europee.

Sia il Getafe che il Valencia, poi, devono farsi perdonare le sconfitte subite nell’ultimo fine settimana rispettivamente contro Las Palmas e Girona.

Nelle Canarie i madrileni hanno visto interrompersi un’imbattibilità che durava da oltre due mesi, in cui il Getafe aveva fatto registrare nove risultati utili consecutivi (compreso il successo in Coppa del Re contro il Tardienta). Periodo così così invece quello dei Pipistrelli, che dopo la sconfitta per 5-1 al Bernabeu contro il Real Madrid hanno ottenuto un solo punto grazie al pareggio a reti bianche con il Celta Vigo. Ha il sapore della beffa il 2-1 di sabato scorso in Catalogna, con il Girona che ha ribaltato tutto negli ultimi dieci minuti.

Come vedere Getafe-Valencia in diretta tv e streaming

Getafe-Valencia, valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Entrambe hanno giocato in settimana in Coppa del Re, superando con qualche difficoltà il turno contro due club di categoria inferiore. Il Getafe è ancora imbattuto tra le mura amiche e, nonostante qualche assenza, dovrebbe evitare la sconfitta con il Valencia.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Getafe-Valencia

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Duarte, Gastón, Angileri; Milla, Maksimovic, Djené, Óscar; Greenwood, Mayoral.

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Correia, Mosquera, Paulista, Yarek; Pepelu, Javi Guerra, Amallah; Fran Pérez, Hugo Duro, Diego López.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1