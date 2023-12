Hoffenheim-Bochum, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Hoffenheim-Bochum è una partita della quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Nell’anticipo della quattordicesima giornata della Bundesliga si affrontano due squadre che hanno degli obiettivi diversi – una ambisce ad un posto nelle prossime coppe europee, l’altra mette nel mirino l’ennesima salvezza – e che stanno vivendo dei momenti diametralmente opposti. L’Hoffenheim, ad esempio, dopo un inizio brillante non riesce più a vincere da ben quattro partite e cioè dal successo nella trasferta di Stoccarda dello scorso ottobre. Da novembre in poi, due pareggi e due sconfitte per il club di Sinsheim.

Ha sette punti in meno in classifica ma sembra stare decisamente meglio il Bochum, la cui ultima sconfitta risale ad un mese e mezzo fa. Gli uomini di Thomas Letsch hanno cambiato passo a partire dal 2-2 casalingo con il Mainz. Da allora, oltre a portare a casa la prima vittoria stagionale (2-1 a Darmstadt) il Bochum ha allungato la serie di risultati positivi – adesso sono cinque di fila – culminata con il successo di sabato scorso ai danni del Wolfsburg, abbattuto 3-1 al Vonovia Ruhrstadion (gol di Osterhage, Bernardo e Antwi-Adjei). Le principali conseguenze di questo momento particolarmente brillante dei biancazzurri si notano guardando la classifica: in poche settimane la squadra di Letsch è riuscita ad abbandonare la zona rossa, salendo al tredicesimo posto, a +4 sulla terzultima.

Riuscirà il Bochum ad evitare la sconfitta anche in quel di Sinsheim? Di certo non sarebbe una sorpresa, visto che l’Hoffenheim finora ha fatto molta più fatica in casa che fuori.

Sono soltanto 4 (su 20 totali) i punti che la squadra allenata dall’italoamericano Pellegrino Matarazzo ha conquistato tra le mura amiche. Sabato scorso, tuttavia, Kramaric e compagni sono tornati a perdere anche in trasferta, arrendendosi 2-1 al Monchengladbach: le reti di Plea e N’Goumou hanno regalato una vittoria importante al Borussia di Seoane.

Come vedere Hoffenheim-Bochum in diretta tv e streaming

La sfida tra Hoffenheim e Bochum è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bochum si è aggiudicato tre degli ultimi quattro precedenti, al termine di partite sempre molto prolifiche (lo scorso febbraio finì 5-2). L’Hoffenheim in casa ha un rendimento da zona retrocessione: gli uomini di Matarazzo si sono un po’ smarriti ma restano una squadra più attrezzata rispetto al Bochum. Sorvolando sul risultato finale, ipotizziamo un match divertente e da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Bochum

HOFFENHEIM (3-4-1-2): Baumann; Kabak, Brooks, Vogt; Kadeřábek, Prömel, Stach, Skov; Kramarić; Weghorst, Beier.

BOCHUM (4-2-3-1): Riemann; Gamboa, Mašović, Bernardo, Soares; Osterhage, Losilla; Bero, Stöger, Asano; Hofmann.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2