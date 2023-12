Al Tai-Al Hilal, Saudi Pro League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Al Tai-Al Hilal è una partita della sedicesima giornata della Saudi Pro League e si gioca venerdì alle ore 16:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Chiamatela ipoteca, chiamatela come volete, ma la vittoria ottenuta venerdì scorso dall’Al-Hilal nella stracittadina di Riad contro gli storici rivali dell’Al-Nassr è servita a mettere le cose in chiaro. Forse una volta per tutte.

Il 3-0 rifilato alla squadra di Cristiano Ronaldo ci dice che la candidata più credibile – per il momento – alla vittoria della Saudi Pro League rimane quella di Jorge Jesus, al comando della classifica del campionato saudita con ben sette punti di vantaggio su CR7 e compagni, usciti dal campo furiosi nei confronti dell’arbitro del match. Il risultato finale, tuttavia, non ammette scuse: la partita è stata in bilico fino al recupero, quando una doppietta dell’attaccante serbo Aleksandar Mitrovic ha permesso all’Al-Hilal di mettere le mani su un successo preziosissimo. Ad inizio ripresa, invece, a portare in vantaggio gli azzurri c’aveva pensato un connazionale di Mitrovic, l’ex laziale Sergej Milinkovic-Savic, al suo quinto gol in campionato.

L’Al-Hilal è ancora imbattuto

Approfittando dello slancio per la roboante vittoria nel derby – ha fatto notizia il premio di 25mila euro (a testa) con cui il presidente del club ha voluto omaggiare i giocatori – l’Al-Hilal in settimana si è pure imposto sugli iraniani del Nassaji Mazandaran (2-1) nella Afc Champions League, consolidando il primo posto nel proprio girone.

Ma non c’è tempo per riposare: l’Al-Hilal è pronto a scendere di nuovo in campo contro l’Al-Tai per provare ad aumentare il divario sulle inseguitrici. Milinkovic-Savic e compagni, ricordiamolo, sono ancora imbattuti e finora hanno collezionato 13 vittorie e due pareggi. L’obiettivo dei padroni di casa, invece, è la permanenza in massima serie – sono undicesimi a quota 17 punti – ma vengono da due belle vittorie contro Al-Raed e Al-Fateh.

Come vedere Al Tai-Al Hilal in diretta tv e in streaming

La gara tra Al Tai e Al Hilal, in programma venerdì alle 16:00, sarà trasmessa in chiaro da La7d (canale 29 del digitale terrestre) e su Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre), le due emittenti che hanno acquisito i diritti sulla Saudi Pro League. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming proposta sul sito La7.it.

Il pronostico

L’Al-Tai è in un buon momento ma potrà poco contro la squadra più in forma e più completa del torneo. L’Al-Hilal è favorito in un match in cui potrebbe far registrare anche l’ennesimo clean sheet.

Le probabili formazioni di Al Tai-Al Hilal

AL-TAI (5-4-1): Al-Bagawi; Mohammed, Al-Nakhli, Bauer, Roco, Majrashi; Asiri, Semedo, Mensah, Al-Moasher; Al-Haizan.

AL-HILAL (4-5-1): Alwotayan; Abdulhamid, Koulibaly, Bulaihi, Al-Berik; Kanno, Al-Faraj, Michael, Alhamddan, Al-Dawsari; Shehri.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2