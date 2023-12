Tottenham-West Ham è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21:15: tv, formazioni, pronostici.

Il Tottenham ha reagito come meglio non poteva alla prima mini-crisi stagionale evitando la sconfitta in casa dei campioni in carica del Manchester City.

In una partita che non ha lesinato né emozioni né spettacolo – alla fine non sono mancate le polemiche sull’operato dell’arbitro, ormai all’ordine del giorno in Premier League – gli Spurs hanno risposto colpo su colpo alla corazzata di Pep Guardiola, trovando il gol del definitivo 3-3 al 90′ con l’ex juventino Kulusevski. Una prova d’orgoglio da parte degli uomini di Ange Postecoglou, che prima della visita all’Etihad Stadium avevano perso tre gare di fila (Chelsea, Wolverhampton e Aston Villa). Il punto conquistato a Manchester è prezioso anche perché arrivato nonostante una rosa decimata da infortuni e squalifiche: in difesa, ad esempio, mancava un pilastro come Romero, pronto a rientrare nel derby con il West Ham. Restano numerose, in ogni caso, le assenze con cui deve fare i conti l’allenatore australiano: contro gli Hammers mancheranno all’appello Maddison, Bentancur, Solomon, Perisic, Phillips e van de Ven. In dubbio, invece, la presenza di Dier.

Gli Hammers procedono a rilento

Gli Spurs scenderanno in campo per ultimi in questo turno infrasettimanale e nel frattempo qualcuno potrebbe averli già raggiunti oppure scavalcati in classifica.

Nel momento in cui scriviamo il Tottenham è quinto in classifica, a -2 dall’Aston Villa quarto che ventiquattr’ore prima sarà impegnato con il Manchester City. Più attardato e lontano dal gruppone che sta lottando per il piazzamento in Champions League il West Ham. Gli Hammers sono noni, con sei punti in meno rispetto agli Spurs. La squadra di David Moyes dopo quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League domenica scorsa non è andata al di là di un pareggio nell’altro derby con il Crystal Palace (1-1): al gol di Kudus nel primo tempo ha risposto Edouard nella ripresa.

Come vedere Tottenham-West Ham in diretta tv e in streaming

Tottenham-West Ham è in programma giovedì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Tottenham ha avuto la meglio in quattro degli ultimi cinque precedenti con il West Ham e la sensazione è che dovrebbe riuscirci anche stavolta. Gli Hammers, tuttavia, hanno trovato il fondo della rete ben 10 volte nelle ultime 11 sfide con gli Spurs, motivo per cui i gol non dovrebbero mancare nella notte londinese.

Le probabili formazioni di Tottenham-West Ham

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Davies, Udogie; Bissouma, Lo Celso; Johnson, Kulusevski, Bryan Gil; Son.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Soucek, Paqueta; Bowen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1