Everton-Newcastle è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

L’Everton sta provando a reagire alla penalizzazione di 10 punti in attesa del ricorso che il club ha già annunciato. Le prestazioni della squadra di Sean Dyche, attualmente terzultima a quota 7 punti – senza la penalità sarebbe tredicesima, a sole due lunghezze dal Chelsea decimo, per intenderci – sembrano essere addirittura migliorate da novembre in poi.

Nelle ultime quattro partite i Toffees hanno battuto Crystal Palace e Nottingham Forest (due dirette concorrenti) e pareggiato con il Brighton. L’unica sconfitta, netta, è arrivata a Goodison Park contro il Manchester United. Sabato scorso l’Everton è tornato a far registrare un clean sheet dopo oltre un mese sfoderando una grande prestazione difensiva a City Ground contro il Forest (0-1), piegato da un gol di McNeil nel secondo tempo. Stranamente gli uomini di Dyche stanno facendo molto male in casa e benissimo invece in trasferta: soltanto 4 i punti che Tarkowski e compagni hanno ottenuto davanti al proprio pubblico, 13 invece quelli ottenuti lontano da Goodison Park.

Il Newcastle zoppica in trasferta

Ora, al di là di quale sarà l’esito della battaglia legale che si delinea all’orizzonte, l’Everton non può permettersi di abbassare i giri del motore, vista l’attuale situazione di classifica.

Nel turno infrasettimanale i Toffees ospiteranno il Newcastle, squadra che è nel bel mezzo di un tour de force da paura. I Magpies, sesti a -3 dal quarto posto, si sono appena aggiudicati l’importante scontro diretto con il Manchester United a St. James’ Park grazie ad un gol di Gordon (1-0) e nel fine settimana dovranno affrontarne un altro contro il Tottenham. Qualche giorno dopo, poi, c’è la sfida da dentro o fuori in Champions League con il Milan, che potrebbe diventare anche uno spareggio per il terzo posto ed il paracadute dell’Europa League. Impegni cruciali in cui Eddie Howe è chiamato ad inventarsi qualcosa alla luce degli infortuni e delle squalifiche che hanno decimato la rosa bianconera.

Come vedere Everton-Newcastle in diretta tv e in streaming

Everton-Newcastle è in programma giovedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il rendimento del Newcastle in trasferta è insoddisfacente: sono solamente 5 i punti che gli uomini di Howe hanno raccolto fuori casa. E contro un Everton assetato di punti, nonché “motivato” dalla penalizzazione, non sarà semplice fare bottino pieno. La sensazione è che i padroni di casa riescano ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Everton-Newcastle

EVERTON (4-5-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Garner, Doucouré, McNeil; Beto.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Lascelles, Livramento; Miley, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1