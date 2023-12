Formazioni ufficiali Fiorentina-Parma: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Formazioni ufficiali Fiorentina-Parma, si gioca per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara unica. Ecco i nostri pronostici

Ieri sera è stato il turno della Lazio, che all’Olimpico ha battuto il Genoa e con molta probabilità affronterà la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Oggi invece tocca alla Fiorentina di Italiano che ospita il Parma di Pecchia al Franchi.

Sulla carta non ci dovrebbe essere partita per un solo motivo: i viola giocano in A mentre gli ospiti sono in B. Anche se primi in classifica, c’è da dirlo, insieme al Venezia che sta stupendo. Insomma, il match di stasera potrebbe anche regalare qualche sorpresa soprattutto se i padroni di casa – finalisti lo scorso anno – prenderanno sotto gamba l’impegno. Difficile possa succedere, anche perché nonostante quello che sarà un importante turnover piazzato da Italiano, la Fiorentina ha una squadra competitiva che può realmente riuscire nel passaggio del turno senza chissà quali problemi. Vedremo. Intanto qui potete trovare quelli che sono i nostri pronostici sul match e dove vedere la partita.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Brekalo, Barak, Sottil; Nzola.

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Hainaut, Circati, Osorio, Coulibaly; Sohm, Cyprien; Mihaila, Bernabe, Benedyczak; Bonny.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Parma, il pronostico sui marcatori

Con la Fiorentina favorita, e con Nzola che gioca come punta centrale, normale pensare che l’ex Spezia almeno in Coppa Italia possa riuscire a trovare la via della rete. La gara nonostante tutto è indirizzata verso i padroni di casa. Italiano ha problemi davanti visto che nessuno riesce a segnare con regolarità ed è per questo che il centravanti deve riuscire in qualche modo a mettere il proprio tecnico in difficoltà. Sì, il gol lo potrebbe proprio trovare ma attenzione anche a una possibile ammonizione: è sempre il primo a fare pressing e il nervosismo per il gol da ritrovare potrebbe condizionarlo.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Parma, probabili ammoniti e tiratori

Hernani in mezzo al campo è uno che sa giocare a pallone ma è uno che non si tira nemmeno indietro quando c’è da fare un contrasto. Quindi potrebbe tranquillamente finire sul taccuino dei cattivi così come – per lo stesso motivo – il suo dirimpettaio Maxime Lopez che probabilmente si aspettava anche di giocare di più. Occhio in casa viola, sempre per quanto riguarda un possibile cartellino giallo, a Mina: gioca poco, e sotto l’aspetto fisico potrebbe pagarlo a caro prezzo.

Capitolo tiratori: Barak ha tempi di inserimento importanti e grande voglia di mettersi in mostra, almeno una conclusione nello specchio della porta la dovrebbe trovare. Attenzione anche alle sgroppate di Parisi, al tiro dalla distanza di Mandragora e all’abilità nel gioco aereo di Mina. Infine in casa Parma occhio a Mihaila.