Fiorentina-Parma, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Fiorentina-Parma è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Parma è, ad oggi, la principale indiziata per la promozione dalla Serie B alla A insieme al Venezia, con cui al momento condivide la vetta del campionato cadetto: sono cinque i punti di vantaggio sulla terza.

I ducali, inutile ribadirlo, sono una vera e proprio corazzata e questo sembra essere il loro anno dopo due stagioni in cui, nonostante gli ingenti sforzi della proprietà in sede di mercato, hanno mancato l’obiettivo. Che questo Parma si “avvicini” più alla A che alla B l’ha detto anche la sfida con il Lecce di un mese fa, vinta 4-2 dai gialloblù, in grado di eliminare dalla competizione una formazione di categoria superiore come quella salentina, battuta per giunta in trasferta. La squadra di Fabio Pecchia non aveva avuto problemi neanche nel turno precedente, travolgendo 3-0 il Bari in piena estate. In campionato ha subito risollevato la testa dopo la sconfitta rimediata prima dell’ultima sosta in casa del Lecco ed il pareggio interno con il Modena: sabato scorso il Parma l’ha spuntata a La Spezia grazie ad un’autorete di Moutinho in pieno recupero (0-1), riprendendosi la vetta.

Viola, occhio al Parma

Sarà inevitabilmente un bell’esame quello con la Fiorentina, la finalista dell’ultima edizione: lo scorso maggio la Viola dovette arrendersi all’Inter nella finale dell’Olimpico.

Il match di Coppa Italia arriva nel bel mezzo di un massacrante tour de force per la squadra di Vincenzo Italiano, impegnata anche in Conference League. Dopo essersi assicurata la qualificazione al turno successivo, in campionato i viola hanno voltato pagina e dimenticato la sfortunata serata di San Siro con il Milan rifilando tre gol alla Salernitana ultima in classifica (3-0), gara in cui si è sbloccato anche l’attaccante argentino Beltran. La Fiorentina, che nel prossimo fine settimana giocherà un’interessante scontro diretto con la Roma, è di nuovo in orbita Champions League: il quarto posto dista solo una lunghezza. Italiano in coppa dovrebbe far giocare diverse riserve, da Mina a Maxime Lopez, passando per Christensen e Mandragora. Meno turnover invece per Pecchia, che in attacco si affiderà al tridente formato da Man, Colak e Mihaila e Bernabé sulla trequarti.

Come vedere Fiorentina-Parma in diretta tv e streaming

Fiorentina-Parma è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Fiorentina-Parma anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Parma ha bei ricordi al Franchi, stadio dove non perde da 8 anni ed in cui ha collezionato un successo e tre pareggi nelle ultime quattro visite. Pecchia se la giocherà e ci sono i presupposti per assistere ad una gara equilibrata e potenzialmente divertente, in cui le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. Non ci stupiremmo, insomma, se i ducali riuscissero a trascinare il match ai supplementari. Entrambe andranno verosimilmente a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Mina, Quarta, Parisi; Mandragora, Maxime Lopez; Ikoné, Barak, Kouamé; Nzola.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Hernani, Estevez; Man, Bernabé, Mihaila; Colak.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2