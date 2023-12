Alisha Lehmann sfida l’Italia: regina dei social con tanto di calendario

Italia-Svizzera è una partita valida per la sesta giornata della Nations League femminile: dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Il cammino in Nations League dell’Italia femminile di Andrea Soncin si chiude questa sera a Parma. Le azzurre ospitano la Svizzera, che ha cambiato allenatore, e che la nostra nazionale ha battuto nel match di andata che apriva questo torneo. Un torneo che ha regalato enormi soddisfazioni.

La settimana scorsa infatti è arrivata una vittoria storica contro la Spagna in trasferta. Mai l’Italia era riuscita a battere una nazionale campione del mondo e chi si aspettava una debacle dalle proporzioni storiche è rimasto assai deluso. Le azzurre in rimonta hanno vinto 3-2 raggiungendo in classifica la Svezia (prima nel ranking mondiale) con la possibilità questa sera di chiudere al secondo posto nel raggruppamento. Una prova di forza enorme contro una delle squadre più forti del mondo che lascia ben sperare per il futuro.

Il merito senza dubbio è del tecnico azzurro, che è riuscito in poco tempo a ridare un’anima a questa formazione che veniva dalla delusione del Mondiale. Il cambio in panchina, con un commissario tecnico alla prima esperienza nel calcio femminile non era stato visto di buon occhio dall’opinione pubblica, e invece Soncin sta dimostrando di sapere il fatto suo con i risultati e non sono con i buoni propositi. Bene, l’obiettivo adesso è quello di chiudere nel migliore dei modi, e le possibilità di vittoria azzurre sono veramente alte.

Nella Svizzera ovviamente in campo ci sarà anche Alisha Lehmann, la regina dei social – considerata una delle calciatrici più belle del Mondo – con tanto di calendario.

Italia-Svizzera, dove vederla in tv e in streaming

La partita Italia-Svizzera è in programma martedì 5 novembre alle 19:00. Il match si potrà seguire in diretta tv su RaiSport. In streaming invece la partita si potrà vedere su Raiplay.it.

Il pronostico di Italia-Svizzera

Una vittoria dell’Italia, che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la sorprendente vittoria in Spagna, è altamente probabile. Soncin vuole chiudere in bellezza il percorso in Nations League e manderà in campo la migliore formazione possibile. Le azzurre potrebbero riuscire a sbloccare il match già nel primo tempo ma, senza dubbio, dal Tardini di Parma usciranno con i tre punti. Partita che alla fine potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. E se gioca Giacinti davanti – è in ballottaggio – la romanista dovrebbe riuscire a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Linari, Lenzini, Boattin; Caruso, Giugliano, Greggi; Cantore, Cambiaghi, Giacinti.

SVIZZERA (4-3-3): Herzog; Maritz, Buhler, Stierli, Aigbogun; Reuteler, Watli, Sow; Lehmann, R.Bachmann, Crnogorcevic.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1