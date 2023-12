Formazioni ufficiali Marsiglia-Lione: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Formazioni ufficiali Marsiglia-Lione, stasera si recupera la partita rinviata dopo l’assalto all’autobus ospite. I nostri pronostici

Le polemiche ci sono state e ci saranno anche dopo il match. Ne siamo certi. Anche perché la sfida tra Marsiglia e Lione è stata rinviata dopo l’assalto all’autobus ospite che aveva visto coinvolto Fabio Grosso. Che non è più il tecnico della formazione francese visto che è stato esonerato la scorsa settimana.

Non ci sarà il derby contro Gattuso quindi, una storia incredibile in una partita che sarà assai accesa. “Deve essere la festa dello sport” ha detto l’unico tecnico italiano rimasto ancora in sella. Ma in campo siamo certi le squadre se le daranno di santa ragione visto che entrambe, ma soprattutto gli ospiti che sono ultimi, hanno bisogno di punti. La truppa di Gattuso però è in crescita e così come vi abbiamo detto nel nostro pronostico del match, parte favorita.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez – Murillo, Gigot, Mbemba, Balerdi, Lodi – Veretout Ounahi, Harit – Aubameyang, Vitinha.

LIONE (4-3-3): Lopes – Mata, Lovren, O’Brien, Henrique – Akouokou, Caqueret – Moreira, Cherki, Nuamah – Lacazette.

Formazioni ufficiali Marsiglia-Lione, il pronostico sui marcatori

Aubameyang oltre ad essere un centravanti di livello, è quello che si prende le responsabilità davanti anche ad un possibile tiro dagli undici metri. Ecco perché è lui quello che potrebbe trovare nella serata di oggi la via della rete. Il Marsiglia di Gattuso si affida al proprio attaccante in questo momento per cercare di dare una svolta a questa stagione.

Marsiglia-Lione, probabili ammoniti e tiratori

Renan Lodi, visti anche i suoi trascorsi all’Atletico, e quindi bravo anche in questo tipo di partite assai accese, potrebbe essere uno dei cattivi del match. Occhio al giallo quindi in questo caso così come dall’altra parte ci potrebbero finire Lovren e Caqueret. In merito invece ai giocatori che durante l’arco del match tirare verso la porta, ci affidiamo a Veretout, che è uno che ci prova come sappiamo anche dalla distanza. Il nazionale marocchino Ounahi ha segnato un gran gol nello scorso turno e proverà il bis centrando probabilmente la porta avversaria. Occhio anche agli inserimenti di Harit e agli stacchi aerei di Mbemba.

Per i tiri in porta nel Lione, occhio al bomber Lacazette e al trequartista Cherki.