Marsiglia-Lione è un recupero della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, tv e pronostici.

È trascorso poco più di un mese dall’agguato al bus del Lione ad opera di alcuni “tifosi” del Marsiglia poco prima della partita che si sarebbe dovuta giocare, in origine, lo scorso 29 ottobre allo stadio Orange Velodrome. Fecero il giro del mondo le immagini di Fabio Grosso, allora tecnico dei Gones, con il volto sanguinante dopo essere stato colpito da un sasso. Scene, purtroppo, sempre più frequenti in Francia.

Da allora diverse cose sono cambiate, pur essendo passati solamente pochi giorni. Prima di tutto Grosso non è più l’allenatore del Lione. Una settimana fa il tecnico che lo scorso anno ha riportato in Serie A il Frosinone è stato sollevato dall’incarico: la decisione del proprietario del club, l’americano John Textor, è arrivata dopo la sconfitta casalinga con il Lille (0-2), che ha lasciato i Gones all’ultimo posto in classifica. Durata pochissimo, dunque, l’avventura di Grosso sulla panchina dell’OL, di cui aveva indossato i colori anche da calciatore tra il 2006 e il 2008. In attesa di capire chi sarà il successore – in Francia si parla di Sampaoli o Tudor – al timone del Lione c’è il traghettatore Pierre Sage, che sabato scorso ha esordito con una sconfitta, l’ennesima della stagione dei Gones, in casa del Lens (3-2).

Marsiglia in crescita

La situazione inizia a diventare drammatica: Lacazette e compagni sono sempre ultimi, con sei punti da recuperare sulla quartultima, lo Strasburgo.

Non assisteremo quindi ad un “derby italiano” tra allenatori nel recupero con il Marsiglia di Gennaro Gattuso, reduce da un’importante vittoria per 2-0 contro il Rennes. In un match che si è letteralmente acceso nel secondo tempo – un’espulsione per parte nel giro di pochi minuti – a deciderlo sono stati Aubameyang e Ounahi. Per Gattuso è la seconda vittoria di fila dopo quella con l’Ajax in Europa League grazie alla quale i provenzali hanno consolidato il primo posto nel proprio girone.

Come vedere Marsiglia-Lione in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Lione è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Marsiglia va a caccia di una vittoria pesante, che gli consentirebbe di riavvicinarsi ai posti che contano. Il Lione in questo momento dà l’impressione di essere una squadra in preda al panico, in attesa di un allenatore che possa tirarlo fuori dai guai. Si può dare fiducia ai padroni di casa, che in ogni caso dovrebbero incassare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lione

MARSIGLIA (4-3-3): Blanco; Clauss, Mbemba, Meïté, Renan Lodi; Rongier, Kondogbia, Veretout; Sarr, Aubameyang, Harit.

LIONE (4-3-3): Lopes; Mata, Lovren, O’Brien, Tagliafico; Caqueret, Alvero, Tolisso; Nuamah, Lacazette, Jeffinho.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1