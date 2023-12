Brighton-Brentford, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brighton-Brentford è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

La sconfitta di domenica scorsa con il Chelsea è un po’ la summa di questa prima parte di stagione del Brighton. I Seagulls di Roberto De Zerbi vantano uno degli attacchi più prolifici della Premier League – per intenderci, hanno segnato più gol dell’Arsenal capolista – ma la loro è di gran lunga la difesa più battuta tra le squadre che attualmente occupano le prime dieci posizioni della classifica del massimo campionato inglese.

Nella gara di Stamford Bridge il Brighton è riuscito a reagire dopo un inizio da incubo, in cui era finito sotto di due gol al 21′: la rete di Buonanotte – l’argentino sta trovando sempre più spazio – aveva riaperto i giochi e la conseguente espulsione del centrocampista dei Blues Gallagher sembrava essere il preludio al pareggio degli uomini di De Zerbi ma il rigore di Enzo Fernandez a metà ripresa ha di nuovo complicato ed il tentativo di rimonta nel finale (gol di Joao Pedro in pieno recupero) non ha sortito gli effetti sperati, con tanto di rigore prima assegnato e poi annullato dal Var. Per il Brighton è sicuramente un’occasione persa e la sconfitta arriva dopo una serie di risultati positivi che durava dallo scorso 21 ottobre, tra Premier ed Europa League.

Quante assenze per i due tecnici

L’allenatore italiano però non dispera, visto che la classifica sorride ancora alla sua squadra, con i Seagulls che dopo 14 giornate sono ottavi, a -2 dal Manchester United settimo.

Ora bisognerà fare attenzione a quella che, ormai da due anni a questa parte, è una vera e propria mina vagante: il Brentford. Le Bees di Thomas Frank hanno solo tre punti in meno del Brighton e stanno imparando a fare a meno del loro cannoniere Toney, fermo da diversi mesi a causa della squalifica per calcioscommesse. La squadra ha mantenuto la propria identità e sabato scorso, battendo 3-1 il neopromosso Luton, ha messo le mani sul quarto successo nelle ultime sei giornate di campionato. Nel turno infrasettimanale entrambi i tecnici dovranno fare a meno con diverse assenze: nel Brighton sono squalificati Dahoud e Dunk, mentre sono fermi per infortunio Enciso, Welbeck, Webster, Lamptey, Ansu Fati, Estupinan e March. Frank invece è senza Norgaard e l’ex bolognese Hickey.

Come vedere Brighton-Brentford in diretta tv e in streaming

Brighton-Brentford è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv (non integralmente) tramite Diretta Gol Premier League su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Brighton, seppur incerottato, non perde in casa da cinque partite consecutive e dovrebbe evitare la sconfitta anche con il Brentford, meno insidioso in trasferta. Con ogni probabilità non mancheranno i gol: l’ultimo confronto giocato all’Amex terminò 3-3.

Le probabili formazioni di Brighton-Brentford

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, van Hecke, Igor, Hinshelwood; Gilmour, Milner; Buonanotte, Lallana, Adingra; Ferguson.

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Ajer, Mee, Pinnock, Janelt; Onyeka, Jensen, Yarmoliuk; Mbeumo, Maupay, Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1