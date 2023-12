Crystal Palace-Bournemouth, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Crystal Palace-Bournemouth è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Entrambe si mantengono, per ora, a debita distanza dalla zona rossa. Che rimane lontana anche a causa della penalizzazione di 10 punti inflitta all’Everton che ha rivoluzionato la parte destra della classifica della Premier League.

Crystal Palace e Bournemouth, rispettivamente dodicesima e sedicesima, divise da soli tre punti, però non possono e non devono cullarsi sugli allori, visto che il campionato è ancora molto lungo. Chi è messa meglio, tra le due, è la squadra di Roy Hodgson, che domenica è salita a quota 16 grazie al pareggio nel derby londinese con il West Ham (1-1). Le Eagles stanno facendo il loro “solito” campionato, senza infamia e senza lode: qualche vittoria sporadica – l’ultima risale ad un mese fa contro il neopromosso Luton – in mezzo a tante sconfitte (già sei quelle totali) e un gioco che continua a latitare. Al di là del punto strappato al London Stadium, il momento non è dei migliori in casa Palace, con i tifosi che ormai da anni attendono invano l’agognato salto di qualità.

Iraola ha risollevato il Bournemouth

Se ci dovessimo basare soltanto su ciò che abbiamo visto nell’ultimo mese, a stare meglio è sicuramente il Bournemouth, che viene da tre risultati positivi.

L’ex allenatore del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, ha dimostrato al club che ha fatto bene a dargli fiducia dopo l’inizio difficile. Le Cherries da fine ottobre in poi hanno perso esclusivamente con il Manchester City (6-1), ottenendo tre vittorie fondamentali – una delle quali contro il Newcastle – ed uscendo indenne dalla sfida contro quella che è probabilmente la squadra più in forma del campionato, l’Aston Villa (2-2). Domenica Unai Emery e i suoi uomini se la sono vista davvero brutta al Vitality Stadium, trovando il gol del pari a tempo quasi scaduto con Watkins.

Come vedere Crystal Palace-Bournemouth in diretta tv e in streaming

Crystal Palace-Bournemouth è in programma mercoledì alle 20:30. Si può vedere in diretta tv (non integralmente) tramite Diretta Gol Premier League su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Quello di Selhurst Park ha tutta l’aria di essere un match equilibrato, tra due formazioni che non rinunceranno ad attaccare per portare a casa i tre punti. Crediamo che il Bournemouth possa riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Bournemouth

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Johnstone; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Lerma, Hughes, Schlupp; Olise, Edouard, Ayew.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Cook, Christie; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2