Villarreal-Maccabi Haifa è un recupero della terza giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Si recupera il match che lo scorso ottobre venne rinviato dopo gli attentati terroristici nello stato di Israele e le operazioni militari dello stato israeliano contro Hamas. Il Villarreal ospita all’Estadio de la Ceramica il Maccabi Haifa, che non può più qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta ma soltanto concorrere per il terzo posto e la conseguente “retrocessione” in Conference League.

Gli israeliani, infatti, hanno totalizzato a malapena un punto in quattro partite ed anche in caso di doppio successo contro gli spagnoli e il Panathinaikos non riuscirebbero più a raggiungere il secondo posto. Ai biancoverdi, dunque, non rimane che fare la corsa sui greci, che al momento hanno tre punti in più ma hanno pure giocato una partita in più. Discorso diverso, invece, per il Villarreal, già sicuro di prendere parte ai playoff – ma l’obiettivo del Sottomarino Giallo resta la qualificazione diretta agli ottavi – nonostante abbia una gara ancora da recuperare rispetto a Rennes e Panathinaikos. Gli uomini allenati da Marcelino, arrivato a metà novembre, hanno ottenuto i tre punti decisivi giovedì scorso, battendo 3-2 il Panathinaikos: match già, di fatto, chiuso ad inizio secondo tempo, anche se i gol di Palacios e Ioannidis nel finale hanno rischiato di riaprire tutto.

Marcelino ha rigenerato il Villarreal

Per riacciuffare il Rennes al primo posto però il Villarreal non può più sbagliare: deve avere la meglio sul Maccabi nel recupero e poi aggiudicarsi lo scontro diretto con i bretoni.

I gialli sono apparsi rigenerati dall’arrivo del nuovo tecnico, che ha preso il posto di Pacheta (a sua volta, a settembre, aveva sostituito Setien). Con l’ex allenatore del Marsiglia al timone, il Villarreal ha fatto registrare tre vittorie tra le varie competizioni e un pareggio (1-1) con il Siviglia in campionato. Il Maccabi Haifa invece è terzo nella massima serie israeliana, a -4 dal Maccabi Tel Aviv capolista. L’ultimo match disputato è quello con l’Hapoel Beer Sheva, piegato 1-0 grazie alla rete di David in pieno recupero.

Come vedere Villarreal-Maccabi Haifa in diretta tv e in streaming

Villarreal-Maccabi Haifa è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Estadio de la Ceramica di Vila-real, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Villarreal-Maccabi Haifa anche su DAZN. La piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Villarreal è conscio dell’importanza del primo posto nel girone e contro il Maccabi Haifa dovrebbe ottenere un successo comodo, in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Villarreal-Maccabi Haifa

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Femenia, Gabbia, Cuenca, Pedraza; Akhomach, Terrats, Capoue; Trigueros, Brereton Diaz, Morales.

MACCABI HAIFA (4-4-2): Kaiuf; Kandil, Simic, Seck, Gershon; Jaber, Show, Chery, David; Pierrot, Podgoreanu.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1