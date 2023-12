Luton Town-Arsenal è una partita valida per la quindicesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: tv, formazioni, pronostici.

L’Arsenal è rimasto in cima alla classifica al termine della quattordicesima giornata in cui, oltre ai Gunners, tra le prime quattro ha vinto solamente il Liverpool. Sia l’Aston Villa, ma soprattutto il Manchester City, hanno pareggiato, permettendo alla squadra di Mikel Arteta – che non ha sbagliato contro il Wolverhampton, piegato 2-1 all’Emirates Stadium – di continuare a guardare tutti dall’alto verso il basso e portarsi a +2 sul secondo posto.

Due punti che potrebbero diventare cinque se i londinesi faranno il loro dovere anche nella trasferta, sulla carta tutt’altro che proibitiva con il neopromosso Luton Town in uno dei due anticipi del turno infrasettimanale. L’occasione, insomma, è di quelle ghiotte, visto che ad esempio Cityzens e Villans si toglieranno punti a vicenda nella gara in programma al Villa Park mercoledì. Per l’Arsenal quella con il Wolverhampton è stata la quinta vittoria di fila in tutte le competizioni, arrivata a distanza di qualche giorno dal 6-0 con cui Zinchenko e compagni hanno annichilito il Lens in Champions League, prendendosi la qualificazione e il primo posto nel proprio gruppo. I Wolves sono capitolati quasi subito nel nord di Londra, incassando due gol nei primi tredici minuti (Saka, Odegaard). L’Arsenal ha poi avuto più volte l’opportunità di segnare il terzo ma è stato poco concreto sottoporta.

I Gunners tornano a Kenilworth Road dopo 32 anni

E nel finale è andato incontro a qualche brivido: il Wolverhampton ha accorciato le distanze con Cunha, costringendo i Gunners a difendere il risultato con le unghie e con i denti.

Sconfitta netta invece per il Luton Town in casa del Brentford (3-1), il cui stadio non è poi troppo lontano da quello dell’Arsenal. Gli Hatters non hanno dato seguito alla vittoria casalinga con il Crystal Palace, rimediando la quinta sconfitta nelle ultime otto giornate. Il Luton non affronta l’Arsenal da 32 anni – all’epoca non esisteva ancora la Premier League ma si chiamava ancora Prima Divisione – ma vanta una lunga striscia di vittorie contro i Gunners, sempre sconfitti a Kenilworth Road nelle ultime undici apparizioni.

Come vedere Luton Town-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida tra Luton Town e Arsenal è in programma martedì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Contro il Brentford il Luton ha perso due difensori titolari (Mengi e capitan Lockyer) che con ogni probabilità non saranno in campo contro l’Arsenal. Si profila dunque una trasferta tutt’altro che complicata per i Gunners, che dovrebbero realizzare tra i due e i quattro gol nella sfida con gli Hatters.

Le probabili formazioni di Luton Town-Arsenal

LUTON TOWN (3-4-3): Kaminski; Osho, Bell, Giles; Kabore, Mpanzu, Barkley, Chong; Townsend, Brown, Ogbene.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2