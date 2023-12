Lazio-Genoa, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Lazio-Genoa è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

In una recente intervista Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha “cannoneggiato” di nuovo la formula della Coppa Italia. “Si tratta di un evento clandestino cucito su misura per l’audience televisiva degli ultimi turni”, ha detto l’allenatore toscano, sempre molto critico nei confronti dei calendari superaffollati.

La sua Lazio esordirà nella seconda competizione nazionale – che non vince dal 2018-19 – all’Olimpico contro il Genoa, che al contrario di Immobile e compagni ha già dovuto superare due turni per arrivare a giocare gli ottavi di finale. I rossoblù la scorsa estate si sono aggiudicati il match (sempre in gara unica, con supplementari e rigori in caso di parità) con il Modena, superato 4-3 a Marassi. Poi, un mese fa, hanno avuto bisogno dell’extratime per avere la meglio su un’altra formazione che milita nel campionato cadetto, la Reggiana, punita al 99′ da un gol dell’islandese Gudmundsson (che aveva segnato anche con il Modena). La squadra di Alberto Gilardino in campionato sta procedendo a singhiozzo: dopo la sconfitta con il Frosinone, il Grifone non è andato al di là di un pareggio in casa con l’Empoli (1-1). In vantaggio con Malinovskyi, il Genoa si è fatto riacciuffare nel secondo tempo dall’azzurro Cancellieri, restando a +5 sulla zona retrocessione.

Il Genoa ha già castigato i biancocelesti

La Lazio invece si è sbloccata dopo tre gare senza vittorie. L’attacco continua a non fare sfracelli, ma contro il Cagliari la cosa più importante erano i tre punti.

I biancocelesti, reduci dal 2-0 al Celtic in Champions League valso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta con un turno d’anticipo, non hanno giocato una gara memorabile contro i sardi. È bastato un gol di Pedro dopo 8 minuti di gioco per regalare i tre punti agli uomini di Sarri, che ora sono noni ma a -4 dal quarto posto. La Lazio in casa ha incassato solo una sconfitta, guarda caso proprio contro il Genoa in agosto, quando i liguri riuscirono a fare il colpaccio grazie ad una rete dell’oriundo Retegui (0-1). Tanto turnover per Gilardino, che in attacco darà spazio a Puscas ed Ekuban. Nella Lazio invece sarà assente l’infortunato Luis Alberto, mentre in difesa Sarri chiederà un ulteriore sforzo a Patric e Gila.

Come vedere Lazio-Genoa in diretta tv e streaming

Lazio-Genoa è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Sarà possibile vedere Lazio-Genoa anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

La Lazio, in caso di vittoria, ai quarti potrebbe incontrare la Roma in un derby di coppa, se i giallorossi riusciranno contemporaneamente ad avere la meglio sulla Cremonese. Per i biancocelesti è in ogni caso un momento particolare e non hanno convinto appieno neppure contro il Cagliari sabato scorso, pur vincendo. Con il Genoa potrebbe dunque essere una gara più equilibrata del previsto, con Sarri che farà parecchi cambi. Lazio favorita in un match da meno di quattro gol complessivi, trend che ormai si ripete sempre più spesso nelle ultime uscite dei capitolini all’Olimpico.

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Sepe; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Cataldi, Vecino, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen.

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Matturro, Vogliacco; Martin, Kutlu, Badelj, Thorsby, Hefti; Ekuban, Puscas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0