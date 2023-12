Formazioni ufficiali Torino-Atalanta: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma alle 20.45. Le ultime dritte.

Entrambe in cerca di riscatto, il match dell’Olimpico Grande Torino tra i granata e l’Atalanta chiude una giornata di campionato che ha già regalato interessanti colpi di scena. Con la volontà di rimanere attaccati al treno Champions, gli orobici fanno visita ad una compagine di Juric che mai come in questa stagione, davanti al proprio pubblico, ha fatto fatica a ripetere le buone prove degli anni scorsi. Vediamo insieme le scelte dei due allenatori:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Miranchuk; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini

Torino-Atalanta, il pronostico marcatori

Contro la sua ex squadra, Duvan Zapata avrà sicuramente motivazioni extra. E chissà che il bomber del Torino, protagonista fin qui di una stagione tutt’altro che esaltante, non si metta in proprio contro gli orobici. Del resto i nerazzurri in questa stagione hanno dimostrato di patire e non poco i movimenti di un attaccante puro. Juric avrà sicuramente preparato il terreno propizio per esaltare le qualità del suo centravanti, conoscendo molto bene anche gli schemi difensivi di Gasperini. D’altro canto si prospetta una gara molto movimentata. Gli orobici hanno diverse armi con le quali far male ai padroni di casa. Una delle più letali è sicuramente Lookman, che potrebbe trovare la via del gol in diversi modi. Il fantasista di Gasperini è uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol.

Torino-Atalanta, probabili ammoniti e tiratori

Da Koopmeiners a Vlasic, passando per Ederson e Ilic: non sono pochi i calciatori che potrebbero impensierire un portiere avversario con almeno un tiro nello specchio della porta. Privilegiando il gioco sugli esterni, le due formazioni potrebbe lasciare qualche buco in zona centrale. Ecco perché gli inserimenti dei centrocampisti potrebbero alla fine fare la differenza, rappresentando una delle chiavi tattiche dell’incontro. Potrebbero finire sul taccuino del direttore di gara, infine, De Roon, Tameze e Rodriguez.