Napoli-Inter, continua la polemica: “I nerazzurri hanno comunque meritato”

Gli errori arbitrali, evidenti o meno, di Massa in Napoli-Inter hanno suscitato l’ennesima polemica sull’uso del VAR. Ecco cosa ne pensa un tifoso interista

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero di dichiarata fede nerazzurra, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare della sfida di campionato fra Napoli e Inter finita 3-0 per gli uomini di Inzaghi. Secondo Biasin è normale che dopo una partita del genere l’argomento principale siano gli episodi arbitrali.

“Non mi piace il parallelo con l’intervento di Ranocchia su Belotti, che è stato un qualcosa di clamoroso che non c’entra nulla con quanto successo ieri“, ha spiegato il giornalista. “Quando devo valutare una scelta arbitrale mi metto sempre nei panni del tifoso avversario. E se fossi stato tifoso del Napoli, sicuramente mi sarei arrabbiato, così come mi sono arrabbiato in Atalanta-Inter quando non è stato segnalato il fallo di Lookman su Dimarco“.

Biasin dice di comprendere il fastidio dei supporter del Napoli, ma aggiunge che tutti si dovrebbero sforzare di guardare le cose senza fossilizzarsi solo sull’arbitro. “La partita di ieri dice che l’Inter, dalla mezz’ora in avanti, ha giocato una grande gara con un’intelligenza che raramente avevo visto fare finora”.

“Se dobbiamo ragionare sullo Scudetto, è chiaro che oggi si nota un dualismo tra Inter e Juventus. Però le stagioni non durano due mesi, sono lunghe, ci sono infortuni…“, ha continuato l’intervistato. “Il Milan sta vivendo una fase bruttissima e molto difficile, ma nonostante ciò è a sei punti dalla vetta, motivo per cui non posso non tenerlo in considerazione. Il Napoli per avere mezza speranza di rientrare nella corsa deve assolutamente vincere a Torino con la Juventus”.

Poi il giornalista ha parlato del futuro di Vlahovic: “Fino a quando il giocatore non rivedrà il suo contratto, difficilmente ci saranno sirene di mercato. Anche in presenza di Vlahovic più continuo e capace di segnare un goal a partita, la Juve non troverà facilmente club interessati. L’anno prossimo guadagnerà 10 milioni di euro a stagione, quello successivo addirittura 12: sono cifre senza senso in questo momento“.

Napoli-Inter: “Inutile la polemica sul VAR, ma sarebbe meglio che intervenisse di più“

“L’Inter secondo me ha fatto un salto di qualità mentale, che ieri si è manifestato“, ha aggiunto poi il giornalista. Dopodiché, Biasin ha spiegato che la partita contro il Napoli non è stata vinta solo grazie all’arbitro. Quindi la polemica sul VAR è poco opportuna per valutare ciò che si è visto in campo.

“In tutto il 2023 la squadra ha giocato un buon calcio, ma la vera crescita è stata nell’amministrazione dei 90 minuti, un aspetto che fino all’anno scorso non c’era. La scelta di non giocare contro la Juventus è la dimostrazione del salto di qualità di Inzaghi che probabilmente l’anno scorso avrebbe provato a vincerla a tutti i costi e poi avrebbe perso”

“Lo step on foot è una situazione codificata dal regolamento e il VAR è tenuto a richiamare l’arbitro se quest’ultimo non ha visto“, ha concluso Biasin. “Invece in quel caso l’arbitro sostiene di aver visto e dunque il VAR non può intervenire. Io sono contrario a questo utilizzo della tecnologia, però è così“.