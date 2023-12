Monza-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Juventus è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Monza e il Brianteo non suscitano ricordi felici alla Juventus che nella passata stagione fu sconfitta sia all’andata che al ritorno dalla squadra di Raffaele Palladino, alla sua prima avventura in Serie A. I bianconeri addirittura non riuscirono a realizzare neppure un gol contro i brianzoli, incassandone al tempo stesso tre complessivi. La squadra di Massimiliano Allegri si vendicò poi in Coppa Italia, battendo 2-1 i biancorossi allo Stadium.

Il passato deve dunque fare da monito: sulla panchina del Monza siede sempre Palladino e dopo qualche difficoltà iniziale Pessina e compagni hanno iniziato ad ingranare, assestandosi nella parte sinistra della classifica, a sole tre lunghezze dall’Europa. Da inizio settembre i lombardi hanno perso solo una partita, approfittando di un calendario tutt’altro che impossibile (l’unica big con cui hanno evitato la sconfitta è stata la Lazio). Tra Torino e Cagliari nelle ultime due giornate sono arrivati due pareggi: pur subendo gol da quattro partite di fila, il Monza si conferma un avversario difficile da piegare. Servirà la Juve cinica e solida a cui quest’anno siamo abituati per fare bottino pieno all’U-Power Stadium e scavalcare nuovamente l’Inter in vetta alla classifica. Domenica scorsa i bianconeri hanno sì visto interrompersi la striscia di cinque vittorie consecutive ma hanno anche rallentato la corsa dei nerazzurri (1-1) in un big match che di spettacolo ne ha offerto veramente poco.

Monza-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino non dovrebbe modificare l’assetto del suo Monza, confermando il 3-4-2-1 con la coppia Mota Carvalho-Colpani sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta Colombo. In dubbio la convocazione di Vignato, che non è al meglio. In difesa giocheranno D’Ambrosio, Caldirola e Pablo Marì, sulle fasce invece presenti Ciurria e Kyriakopoulos.

Dall’altro lato, Allegri ritrova Locatelli dopo l’esperimento Nicolussi Caviglia contro l’Inter. A destra invece si posizionerà Cambiaso, mentre i due interni saranno McKennie e Rabiot. Conferme in difesa anche se in panchina si rivedrà Danilo, di ritorno dopo un mese e mezzo. L’attacco dovrebbe essere composto da Chiesa e Vlahovic, insidiati da Milik e Kean.

Come vedere Monza-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monza e Juventus, in programma venerdì alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Brianza come lo scorso anno potrebbe celare non poche insidie per la Juventus: il Monza in casa vanta la miglior difesa del torneo insieme al Milan (solo tre gol subiti) e può rivelarsi un avversario particolarmente ostico per i bianconeri grazie alla sua organizzazione di gioco. La squadra di Allegri resta favorita: alla fine i tre punti dovrebbero arrivare ma le reti complessive saranno verosimilmente meno di tre.

Le probabili formazioni di Monza-Juventus

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Il Monza riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-1