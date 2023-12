Lipsia-Heidenheim, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Lipsia-Heidenheim, Bundesliga è una partita della tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, pronostici.

Ha bisogno solamente di una vittoria il Lipsia per cercare di mettersi alle spalle una settimana abbastanza difficile. Non solo la sconfitta in campionato contro il Wolfsburg, ma anche la rimonta, dopo essere andati al riposto sul doppio vantaggio, contro il Manchester City in Champions League. Insomma, due sconfitte che per ovvi motivi devono essere messi alle spalle.

E il calendario aiuta, senza dubbio, visto che alla Red Bull Arena arriva un Heidenheim che nelle ultime cinque uscite ha vinto solamente una volta e che non sembra possa avere qualità tecniche per riuscire nell’impresa di uscire con un risultato positivo. Nonostante le assenze – Olmo e Werner su tutte – il Lipsia dovrebbe riuscire anche senza particolari problemi a prendersi tre punti assai importanti per il proseguo della stagione. La classifica del campionato tedesco infatti sta iniziando a delinearsi abbastanza e vincere significherebbe intanto rimanere nei posti europei e potrebbe anche far rientrare la squadra in zona Champions League. Al momento i padroni di casa sarebbero fuori.

Queste due squadre non s’incrociano dal lontano 2016, quando il Lipsia non era proprio la formazione di adesso. Ne sono cambiate di cose rispetto a quegli anni, e non c’è dubbio che in questo match ci sia una grande favorita.

Come vedere Lipsia-Heidenheim, Bundesliga in diretta tv e streaming

Lipsia-Heidenheim è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Match da almeno tre reti complessive. Con il Lipsia che si prenderà una vittoria che appare anche abbastanza semplice e che dovrebbe anche riuscire a sbloccare il match nei primi 45 minuti. Una gara che dovrebbe regalare anche una rete di Openda, un attaccante che sta dimostrando davvero di essere di un’altra categoria. Per i tre punti, quindi, non abbiamo davvero nessun dubbio.

Le probabili formazioni di Lipsia-Heidenheim

LIPSIA (4-3-3): Blaswich; Klostermann, Simakan, Lukeba, Raum; Sewald, Haidara, Schagler; Simons, Openda, Forsberg.

HEIDENHEIM (4-1-4-1): Muller; Traore, Mainka, Gimber, Fohrenbach; Maloney, Dincki, Schoppner, Beck, Beste; Kleindienst.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1