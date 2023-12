Nottingham Forest-Everton è una partita valida per la quattordicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

La penalizzazione di dieci punti, arrivata come un fulmine a ciel sereno due settimane fa, è stata obiettivamente un duro colpo per l’Everton. I Toffees, infatti, si sono ritrovati all’improvviso al penultimo posto della classifica della Premier League e, in attesa dell’esito del ricorso – il club è accusato di aver violato il fair play finanziario – dovranno cercare di fare più punti possibili per evitare di complicare ulteriormente una situazione non bella.

Forse ancora sotto shock, la squadra di Sean Dyche domenica scorsa è stata letteralmente spazzata via da uno scatenato Manchester United (0-3), che a Goodison Park ha giocato un gran secondo tempo bello dopo essere passato in vantaggio con una meravigliosa rovesciata di Garnacho al terzo minuto di gioco. La sconfitta con i Red Devils però è solo la terza da settembre in poi, visto che i Toffees negli ultimi due mesi hanno perso esclusivamente con Luton Town e Liverpool, centrando vittorie importanti con West Ham, Bournemouth e Crystal Palace. Insomma, senza penalità l’Everton occuperebbe una posizione di classifica tranquilla: sarebbe quattordicesimo, a +9 sulla zona retrocessione.

Il club di Liverpool ha fatto particolarmente bene in trasferta. Fuori casa ha totalizzato 10 dei suoi 14 punti totali. Il Nottingham Forest, suo prossimo avversario, è avvisato.

Il solito ottimo rendimento casalingo non basta ai tifosi dei Tricky Trees per vedere mezzo pieno il bicchiere. Sì, perché se da una parte è vero che gli uomini di Steve Cooper si tengono a distanza dalla zona rossa – +8 sullo Sheffield United terzultimo – dall’altra non si può trascurare il fatto che il Forest abbia vinto a malapena una partita da metà settembre in poi. Dopo la vittoria dello scorso 5 novembre con l’Aston Villa, i rossi hanno incassato due sconfitte di fila con West Ham e Brighton, subendo ben sei gol complessivi.

Come vedere Nottingham Forest-Everton in diretta tv e in streaming

Nottingham Forest-Everton, in programma sabato alle 18:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Contro un Nottingham Forest in difficoltà in entrambe le metà campo – Cooper deve fare a meno del suo cannoniere Awoniyi per qualche mese a causa di un problema all’inguine – sembrano esserci i presupposti per un risultato positivo dell’Everton, quest’anno meglio in trasferta che a Goodison Park.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Everton

NOTTINGHAM FOREST (4-3-3): Vlachodimos; Ola Aina, Niakhaté, Murillo, Toffolo; Mangala, Danilo, Dominguez; Gibbs-White, Elanga, Hudson-Odoi.

EVERTON (4-5-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Garner, Doucouré, McNeil; Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2