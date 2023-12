Borussia Monchengladbach-Hoffenheim, Bundesliga: tv, pronostici

Borussia Monchengladbach-Hoffenheim è una partita della tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, pronostici.

Dopo quattro risultati utili di fila la corsa del Borussia Monchengladbach si è fermata contro il Dortmund, che ha vinto quattro a due in casa spegnendo per una settimana tutte le speranze di risalire la classifica. E adesso c’è un’altra sfida con una formazione che sta disputando una grande stagione e che si trova nelle zone che contano davvero della classifica. L’Hoffenheim, senza dubbio, è una delle squadre rivelazioni di questa stagione.

Certo, il cammino della formazione ospite per ora sembra essersi un poco inceppato: non si vince da quattro turni, che sono tanti, e in questo lasso di tempo sono arrivati solamente due pareggi. Insomma, qualcosa si è rotto nella formazione ospite e quindi la sensazione è che il ‘Gladbach abbia la possibilità di prendersi una vittoria decisamente importante – possiamo anche esagerare dicendo fondamentale – per il proseguo della propria stagione. Anche perché c’è un’altra statistica che va decisamente a favore dei padroni di casa.

Negli ultimi tre incroci il Borussia ha vinto sempre e lo ha fatto anche distruggendo l’avversario. Dodici gol fatti e tre subiti. C’è quindi questa statistica che potrebbe essere aggiornata. E poi? E poi da tutti i risultati viene sempre fuori una sfida da almeno una rete per squadra. Sì, anche in questo caso potrebbe succedere così.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Hoffenheim in diretta tv e streaming

La sfida Borussia Monchengladbach-Hoffenheim, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri del massimo campionato tedesco.

Il pronostico

Una rete per squadra e vittoria del Borussia Monchengladbach, che in un solo colpo potrebbe prendersi tre punti e risalire in maniera importante la classifica. Ci sono le statistiche di prima che indicano senza dubbio che i padroni di casa sono favoriti. E se in mezzo ci mettiamo che l’Hoffenheim non è che stia attraversando questo grande momento, il quadro è completo.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Hoffenheim

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Nicolas; Scally, Elvedi, Wober; Reitz, Honorat, Weigl, Netz, Kone; Siebatcheu, Plea.

HOFFENHEIM (3-5-2): Baumann; Kabak, Vogt, Akgpouma; Bebou, Becker, Stach, Promel, Bulter; Weghorst, Beier.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1