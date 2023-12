Stoccarda-Werder Brema, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Stoccarda-Werder Brema è una partita della tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, pronostici.

Il sabato del campionato tedesco verrà chiuso dalla sfida tra lo Stoccarda e il Werder Brema. Ovvio che i padroni di casa siano favoriti. Terzo in classifica lo Stoccarda che fino al momento è stato trascinato da quell’attaccante che porta il nome di Guirassy che ha dei numeri davvero strepitosi.

Quindici gol in 10 partite più un assist per il francese, vero elemento in più in questo avvio di stagione che è entrato anche nel mirino di molti club europei e non solo. Addirittura secondo le ultime notizie di mercato su di lui si starebbe muovendo il Manchester United, ma questo è un altro discorso. Andando ad analizzare la partita di sabato non c’è dubbio che lo Stoccarda abbia tutte le carte in regola per riuscire a prendersi la vittoria. Anche perché il momento è magico, a differenza di quello del Werder che nelle ultime cinque uscite ha vinto solamente una volta. E viene, soprattutto, dallo 0-3 in casa contro la capolista Leverkusen.

Lo Stoccarda invece in questo frangente di cinque partite ha vinto quattro volte perdendo in maniera clamorosa contro l’Heidenheim, in una partita dove la squadra che sabato giocherà casa era favorita. La maggior parte dei punti conquistati fino al momento inoltre i padroni di casa li hanno fatti davanti ai propri tifosi: una sola sconfitta in stagione e poi solo affermazioni. Un dato che dovrebbe essere così anche nella serata di sabato.

Come vedere Stoccarda-Werder Brema, Bundesliga in diretta tv e streaming

Stoccarda-Werder Brema è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra ma gara che lo Stoccarda porterà quasi sicuramente a casa. Non ci sono possono essere dubbi in questo momento. Occhio anche ad una possibile vittoria con almeno due reti di vantaggio.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Werder Brema

STOCCARDA (3-4-2-1): Nubel; Anton, Zagadou, Ito; Lewelinhg, Karazor, Stiller, Mittelsdat; Millot, Fuhrich; Guirassy.

WERDER BREMA (3-5-2): Zetterer; Veljokovic, Friedl, Jung; Bittencourt, Weiser, Stage, Deman, Schmid; Borre, Ducksch.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1