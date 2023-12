Newcastle-Manchester United è una partita valida per la quattordicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Uno scontro diretto, prima di tutto. Ma anche una sfida tra due squadre che devono voltare pagina dopo le rispettive delusioni subite nell’ultimo turno di Champions League. Tanta è l’amarezza dei tifosi del Newcastle dopo il match di martedì scorso con il Psg al Parco dei Principi. I Magpies erano ormai a un passo da una vittoria importantissima, che gli avrebbe permesso di essere padroni del proprio destino tra due settimane.

Ed invece il discusso calcio di rigore trasformato da Mbappé all’ottavo minuto di recupero in seguito ad un fallo di mano di Livramento lascia i bianconeri al terzo posto, appaiato al Milan di Stefano Pioli, suo prossimo avversario nell’ultima giornata della fase a gruppi. Il tecnico del Newcastle Eddie Howe dovrà essere bravo a sfruttare la rabbia dei suoi uomini per via del beffardo esito della gara di Parigi nell’intrigante sfida con il Manchester United, in assoluto tra le più attese di questo weekend. Anche per i Red Devils gli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie sono diventati un miraggio e si prospetta un nuovo fallimento europeo. Bruno Fernandes e compagni ad Istanbul contro il Galatasaray dovevano tassativamente vincere per scavalcare i turchi e il Copenaghen al secondo posto.

United, altro psicodramma in Turchia

Ma dopo essere andati in vantaggio 3-1 ad inizio secondo tempo si sono fatti riacciuffare da Ziyech prima e da Akturkoglu poi, tornando a Manchester con un solo punto in tasca.

Per giocare la fase ad eliminazione diretta ora lo United dovrà battere il Bayern Monaco ad Old Trafford nell’ultima giornata e sperare in un pareggio tra Galatasaray e Copenaghen. Continua, dunque, il momento difficile per Erik ten Hag, che si era appena risollevato grazie alle due vittorie di fila in campionato con Luton Town ed Everton, battuti rispettivamente 1-0 e 0-3. Il Newcastle è invece reduce dal roboante 4-1 contro il Chelsea a St. James’ Park, una vittoria rigenerante che ha permesso ai Magpies di portarsi a -3 dal quinto posto, con un solo punto in meno rispetto al Manchester United.

Come vedere Newcastle-Manchester United in diretta tv e in streaming

Newcastle-Manchester United è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Newcastle e Manchester United si sono già affrontati un mese fa in League Cup: i Magpies strapazzarono 3-0 i Red Devils ad Old Trafford, vendicando l’ultima finale della coppa nazionale, persa proprio contro di loro. La rosa di Howe, tra infortuni e squalifiche, è all’osso ma i bianconeri in casa hanno una marcia in più. E dopo quello del Chelsea possono prendersi anche lo scalpo di uno United tutt’altro che guarito. Newcastle leggermente favorito in un match in cui stavolta andranno verosimilmente a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Newcastle-Manchester United

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Livramento; Joelinton, Bruno Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1