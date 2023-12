Girona-Valencia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Girona-Valencia è una partita valida per la quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Trentacinque punti come il Real Madrid. Incredibile. Eppure il Girona è lì, in testa alla classifica della Liga spagnola, e tutti aspettano che prima o poi possa cadere. Anche noi lo abbiamo scritto un paio di settimane fa: ma la squadra rivelazione dell’anno ci ha smentito. No, da quelle parti non sembrano proprio aver nessuna voglia di abdicare.

E contro il Valencia la squadra di casa parte favorita. Sì, proprio così, soprattutto per quello che è il momento che stanno vivendo gli ospiti: che dopo averni preso cinque dal Real Madrid hanno pareggiato in casa contro il Celta Vigo dimostrando di avere dei problemi anche davanti. I gol fatti del Valencia corrispondono alla classifica, più o meno segnano allo stesso modo le squadre che possono in questo momento disputare un campionato che oseremmo definire anonimo.

Sulle ali di un entusiasmo incredibile, di quelli che sono difficili da tenere a freno, il Girona – che gioca prima del Real Madrid – potrebbe decidere di dare quel qualcosa in più per cercare di mettere pressione, per quanto possibile, alla squadra di Ancelotti. E per rimanere almeno per un’altra settimana a braccetto della squadra madrilena. La sensazione è che i padroni di casa possano realmente piazzare un altro, l’ennesimo colpaccio di una stagione che fino al momento è stata davvero esaltante.

Come vedere Girona-Valencia in diretta tv e streaming

Girona-Valencia, valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

La partita dello Stadio Municipal dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e almeno anche una rete per squadra. E con la vittoria del Girona che sembra essere realmente nell’ordine delle cose. Un finale che non è scritto ma quasi. In questo momento appare difficile per il Valencia riuscire a fermare una formazione che sta davvero riuscendo a fare delle cose incredibili.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Girona-Valencia

GIRONA (4-3-1-2): Gazzaniga; A Martinez, E Garcia, Blind, Gutierrez; Tsygankov, Herrera, A Garcia, Savio; I Martin; Stuani.

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Correia, Mosquera, Paulista, Gaya; F Perez, Pepelu, Guerra, Amallah; Duro, D Lopez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1